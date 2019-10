La lana «cool» di Benetton

Benetton e Woolmark - la lana non è mai stata così cool : United Colors of Benetton presenta una partnership con The Woolmark Company per la stagione AI 2019-2020, con un ampio progetto dedicato alla lana, da sempre grande protagonista del mondo Benetton. Wool so cool è il concetto base di questa collaborazione che parla di lana a un pubblico sempre più consapevole, attento alla qualità di ciò che indossa, alla provenienza della fibra e al suo impatto ambientale. I colori accesi, la ...