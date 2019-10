Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Svolta nella. La formazione di Van’t Schip cambia faccia e punta sui. Unascelta che prevede l’esclusione di alcuni senatori della Nazionale tra cui Kostas. Una decisione che, sebbene non farà certamente piacere al difensore, renderà più sereno Carlo Ancelotti alle prese con evidenti problemi di assenze di reparto. La crisi era scoppiata già a giugno, dopo la sconfitta ad Atene con gli azzurri di Roberto Mancini (0-3). Scrive la Gazzetta dello Sport Il cambio in panchina evidentemente non ha fatto miracoli e adesso vengono lasciati a casa i giocatori con maggiore esperienza interna L'articolo Lafaainonl’Italia ilNapolista.

napolista : La #Grecia fa spazio ai giovani. #Manolas non convocato contro l’Italia Una decisione che, sebbene non farà certam… - Spazio_Napoli : - aputonio : RT @emmevilla: ???? Due morti nel campo di Moria, in Grecia, dove 13.000 persone vivono nello spazio progettato per ospitarne al massimo 3.00… -