La cultura cristiana sta svanendo | dice l' islamista Olivier Roy

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In un'intervista a Il Foglio,Roy,e politologo francese, sostiene che “il cristianesimo progressista e il cristianesimo identitario poggiano entrambi sulla stessa contraddizione, anche se il primo si identifica con la sinistra e il secondo con la destra: è l'idea che la fede e il dogma non siano realmente importanti ma solo i valori che vengono difesi”. Queste sono due forme di secolarizzazione, afferma Roy, perché “affidano ai non credenti la gestione del riferimento religioso: ai partiti di sinistra o alla destra populista. La sinistra è stata raramentecosì come la destra non è più(Sarkozy, Berlusconi, Johnson), mentre la Lega ha un'origine pagana. Un certo cristianesimo progressista è già morto: quello del Vaticano II e della sinistra della democrazia. Ma secondo me, anche il cristianesimo identitario è già in crisi”. Nel colloquio ...

