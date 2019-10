La crisi non risparmia l' informatica | Hp annuncia 9mila licenziamenti

crisi d’intimità - perché non si fa più sesso : Le coppie fanno sempre meno sesso: nel 20/25% dei casi, si può addirittura parlare di matrimoni bianchi. I numeri in merito fotografano una situazione che sembra paradossale se si considera che di sessualità si parla tanto e troppo spesso in maniera stereotipata. l risultati dei sondaggi parlano però chiaro. Tra gli esempi che si possono chiamare in causa al proposito c’è il rapporto del Centro Studi Coop risalente al 2017, che ha portato ...

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "crisi di governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Soleil Sorge conferma la crisi con Jeremias : Questa volta non torno più : Stando al virgolettato pubblicato in copertina dal settimanale Spy, la storia tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sarebbe arrivata al capolinea dopo numerosi tira e molla di questi mesi... La love story tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez stavolta sembra essere giunta davvero al capolinea. Da diversi giorni si rincorrono le voci di una presunta crisi di coppia, di un allontanamento tra i due. Il gossip, stavolta, sembra aver trovato ...

Gualtieri contro Salvini : “Ha aperto crisi perché non era in grado di affrontare la manovra” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri difende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca Salvini: "Sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".Continua a leggere

Milan - crisi di risultati ma non di spese : 5° posto in Europa nel saldo di mercato degli ultimi dieci anni : Il Milan è in piena crisi di gioco e risultati. I rossoneri non hanno assimilato le idee e i concetti di Marco Giampaolo e hanno ottenuto 4 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato. Una crisi che, però, non si riflette nelle spese. Stando ai dati del Cies, l’osservatorio calcistico, il Milan è la quinta squadra europea per spese nei trasferimenti di calciatori dell’ultimo decennio, considerando il saldo cessioni-acquisti. saldo ...

"Salvini ha aperto la crisi per non affrontare la manovra" : la bordata di Gualtieri : Il ministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera conferma la lotta agli evasori e i tagli alle spese...

Luca Onestini in crisi con Ivana? Lei sbotta : “Non ve ne frega niente!” : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono in crisi? Lei rompe il silenzio e chiarisce tutto Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate anche dal nuovo numero del settimanale Chi, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono in crisi. I due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, molto amati sui social, starebbero attraversando un difficile periodo. A mettere la parola fine al tanto chiacchiericcio è stata Ivana Mrazova su Instagram che è ...

Non siano (solo) i capitalisti a discutere di crisi del capitalismo : Ho molto apprezzato il lungo ragionamento di Carlo Stagnaro sulla globalizzazione pubblicato su Il Foglio nei giorni scorsi, con la puntuale spiegazione di come il declino italiano non dipenda da fattori esterni. Ci ho trovato stimolanti paralleli con le interessanti riflessioni di Martin Wolf sulla crisi della democrazia liberale capitalista - sul Financial Times prima, poi nell’intervista a Repubblica - che indica come fattori espressivi ...

Due anni dopo il referendum catalano la crisi spagnola non si arresta : Due anni fa Barcellona sembrava in guerra. Gli elicotteri volavano bassi, colonne di mezzi attraversavano la città trasportando gli oltre 10.000 agenti che per settimane avevano atteso nel porto, su una nave da crociera italiana con enormi disegni di Titti e Gatto Silvestro.Era il giorno in cui si è tenuto il “referendum” sull’indipendenza catalana, un atto senza più nessun valore legale dopo che il ...

Liguria - la crisi cronica delle infrastrutture danneggia l’agricoltura. Ma c’è chi resiste nonostante tutto : Elisa Core, laureata in Economia e commercio, era destinata a nuotare fra moduli e fatture nello studio da commercialista del padre. Sara Armellino, laureata in Scienze forestali e ambientali, avrebbe probabilmente trovato lavoro all’estero. Invece ora entrambe dividono le loro energie fra un gregge di “marmocchi” (due a testa, quasi tutti piccoli) e uno di pecore e capre con cui producono formaggi per buongustai a ...

Giampiero Massolo : "Il mondo rischia una nuova crisi. Italia - gli ombrelli protettivi non bastano più per contare" : Per contare sullo scacchiere globale “l’Italia deve rendersi conto che i tradizionali ‘ombrelli protettivi’ – l’Unione Europea, la Nato, le Nazioni Unite – non possono più sostituirsi alla capacità di decidere rapidamente e di assumersi responsabilità in proprio nel contesto internazionale”. A rimarcarlo, in questa intervista concessa ad HuffPost, è l’ambasciatore ...

No - la crisi del Movimento 5 Stelle non è “colpa di Luigi Di Maio” : La “crisi” dei Cinque Stelle va molto oltre il ruolo e la figura di Luigi Di Maio. È strutturale, organica, complessa e affonda le radici nelle tante complessità di un partito ormai privo di qualunque bussola ideologica o politica. E che dunque rischia di perdersi in quella vasca piena di squali che è la politica italiana al tempo dei "governi a progetto".Continua a leggere

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...