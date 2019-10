La crisi di Hp mette a rischio 9mila posti di lavoro

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Tempi duri per i lavoratori del colosso dell’informatica Hp. In un comunicato stampa per presentare i dati fiscali, l’azienda ha annunciato un piano di ristrutturazione massiccio che entro il 2020 porterà al licenziamento, al pensionamento o al ricollocamento di circalavoratori in tutto il mondo, pari a quasi il 16% dell’intera forzadella compagnia. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a ridurre le spese di circa un miliardo di dollari entro il 2022 e concentrare maggiormente il business sui servizi digitali. Già nel 2018, per altro, la compagnia aveva annunciato esuberi per circa 5mila persone entro la fine del 2019. Il colosso ha anche fatto sapere che il costo totale dell’operazione si aggirerà attorno al miliardo di dollari, da suddividere in costi per 100 milioni che peseranno sul quarto trimestre 2019, 500 milioni sull’anno fiscale 2020, e il rimanente sugli ...

