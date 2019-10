La cosa si fa seria per Samsung | ennesimo rinvio di lancio per il Galaxy Home

Giulia De Lellis - il tremendo problema di salute : "Devo prendere un farmaco - è una cosa seria" : Giulia De Lellis, in testa alle classifiche dei libri con il suo libro sulle corna, racconta i piccoli grandi problemi quotidiani di salute. Troppo stress, forse. "In questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… mos

Il referendum di Salvini non è una cosa seria : In questi giorni, Salvini e i suoi riempiono media e social con proclami sul referendum che sta venendo promosso dalle regioni leghiste per introdurre il sistema maggioritario.Nessuno più di me è a favore del maggioritario. Ma il quesito ideato da Calderoli è solo una presa in giro e non può essere ammesso dalla Corte Costituzionale senza cambiare decenni di giurisprudennza.In materia elettorale, la ...

Perché Vox - il nuovo partito di Diego Fusaro - è una cosa seria : Il filosofo e opinionista Diego Fusaro (foto: Lapresse – Omar Abd el Naser) C’è Costanzo Preve, ovviamente. Il filosofo rossobruno per definizione, scomparso nel 2013, fonte primaria delle sue idee e frasi ad effetto, lo studioso di Karl Marx che teorizzava il superamento della dicotomia destra-sinistra pubblicando con case editrici di estrema destra. Ma anche Putin, Orban, Craxi ed Evo Morales. Dall’economia creativa al ...

I Centri antiviolenza sono una cosa seria - facciamo chiarezza dopo l’arresto della presidente di Butterfly : Clarissa Matrella, ex presidente dell’associazione Butterfly di Cattolica, è stata arrestata a Rimini con l’accusa di estorsione, malversazione e truffa. Le accuse sono pesantissime: avrebbe truffato le donne vittime di violenze e stalking facendosi pagare per raccogliere prove a carico degli autori di violenza e avrebbe intascato finanziamenti destinati a progetti sociali. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra le ...

Nadia Toffa - la morte non fa cambiare idea a Filippo Facci : «Il cancro è una cosa troppo seria» : Spietato, forse sì, ma coerente: Filippo Facci, che era stato protagonista di accesi diverbi in passato con Nadia Toffa e Le Iene, non cambia idea. Interpellato sui social, il 52enne giornalista, subito dopo la morte della popolarissima inviata e conduttrice della trasmissione su Italia 1, ha affermato di non voler tornare sui propri passi. «La mia opinione sul personaggio Nadia Toffa non è cambiata, ma non mi sembra il caso di tornare a ...