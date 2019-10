Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I presidenti delle treche conducono l’indagine di impeachment contro Donald Trump per ilhanno chiesto isulla vicenda anche alMike, dandogli tempo sino al 15 ottobre. La richiesta arriva dopo che il presidente, che continua a rivendicare pubblicamente il suo diritto a chiedere “aiuto esterno per le indagini su casi di corruzione”, secondo quanto scritto dal Washington Post, aveva coinvolto più voltenelle sue pressioni sul presidente ucraino Volodymr Zelensky per far indagare i Biden. Tutto mentre continuano a uscire nuovi particolari sulla vicenda: il New York Times scrive che Gordon D. Sondland, ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione europea, e Kurt D. Volker, ex inviato speciale Usa in Ucraina, hanno lavorato a una dichiarazione per il nuovo presidente ucraino in cui quest’ultimo si sarebbe ...

fattoquotidiano : Kievgate, commissioni della Camera chiedono i documenti al vicepresidente Pence. Nyt: “Usa scrissero un discorso pe… - Cascavel47 : Kievgate, commissioni della Camera chiedono i documenti al vicepresidente Pence. Nyt: “Usa scrissero un discorso pe… -