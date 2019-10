Karate | Premier League Mosca 2019 | Italia in finale nel kata a squadre maschile Bottaro

Karate - Premier League Mosca 2019 : Bottaro - Crescenzo e Busà guidano gli azzurri in Russia : Questo fine settimana si svolgerà a Mosca (Russia) la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Un evento in cui i più forti del mondo si sfideranno per conquistare una prestigiosa vittoria, ma soprattutto per ottenere punti pesanti per il ranking olimpico, che dà diritto ai pass di qualificazione per Tokyo 2020. Trattandosi poi del penultimo atto della stagione, potrebbero essere anche sanciti in alcune categorie i Grand Winners, ...

Karate - Premier League Santiago 2019 : Viviana Bottaro e la squadra maschile di kata in pedana per l’oro : Arrivano ottime notizie da Santiago del Cile dopo la seconda giornata della tappa della Premier League di Karate 2019 disputata nella capitale sudamericana. Viviana Bottaro, infatti, lotterà per l’oro nel kata femminile, mentre nel kata uomini a squadre l’Italia con Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Daniele Petrillo sfiderà il Giappone per il titolo. Ma i buoni risultati non finiscono qui, dato che nel kumitè donne -68kg Silvia ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Angelo Crescenzo e Clio Ferracuti argento nel kumitè - Viviano Bottaro bronzo nel kata : Si chiude con tre medaglie per l’Italia la tappa di Tokyo della Premier League di Karate 2019. Il quinto appuntamento della stagione ha visto il dominio assoluto dei padroni di casa che hanno monopolizzato il medagliere, mentre i nostri rappresentanti hanno mancano il bersaglio grosso, conquistando comunque tre podi. Angelo Crescenzo, infatti, è medaglia d’argento nel kumitè -60kg maschile, mentre Clio Ferracuti chiude nella piazza ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Clio Ferracuti in finale - Silvia Semeraro si gioca il terzo posto : Arrivano altre notizie positive in casa Italia nella quinta tappa stagionale della Premier League di Karate, che si sta svolgendo al Nippon Budokan di Tokyo (Giappone). In questa seconda giornata di gare si sono svolte le fasi eliminatorie e i ripescaggi delle restanti categorie e domani si chiuderà con le finali. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Partiamo dai +68 kg dove Clio Ferracuti centra la finale. L’azzurra si conferma tra le ...

Karate - Premier League Tokyo 2019 : Angelo Crescenzo vola in finale! Viviana Bottaro in lotta per il terzo posto : Si è aperta oggi a Tokyo (Giappone) la quinta tappa stagionale della Premier League di Karate. In questa prima giornata di gare sui tatami del Nippon Budokan, dove il prossimo anno ci sarà il debutto di questo sport alle Olimpiadi, si sono svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle prime categorie. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati i nostri portacolori. Partiamo dai -60 kg dove Angelo Crescenzo ritrova finalmente l’acuto e ...