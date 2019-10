Juventus | il retroscena su Lukaku e la guerra di mercato con l’Inter

Mercato Juventus - il gioiellino Haaland svela tutto : retroscena bianconero! : Mercato Juventus- Protagonista di un inizio di stagione da autentico protagonista, il gioiellino del Salisburgo, Haaland, autore di una tripletta nel match d’esordio contro il Genk, e protagonista del gol del momentaneo 3-3 nella sfida di ieri contro il Liverpool, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su un clamoroso retroscena di Mercato. Di fatto, l’attaccante norvegese ha così ammesso ai microfoni della ...

Isco Juventus - incredibile retroscena : tutta colpa di CR7 e Sarri : Isco Juventus – A quasi un mese dalla chiusura del mercato estivo, emergono retroscena sempre più scottanti sulle trattative della Juventus. Dopo Pogba e Neymar è il turno di Isco. Il nome di Isco è tornato caldo in ottica di mercato per la Juventus, ma a quanto pare Cristiano Ronaldo non sarebbe entusiasta dell’ipotesi e avrebbe posto il suo veto all’arrivo dello spagnolo dal Real Madrid. E il portoghese non è il solo a non ...

Juventus - senti che retroscena : “Sì - volevamo De Ligt - ma…” : DE Ligt Juventus- Un clamoroso retroscena riportato dal CEO del club Oscar Grau, durante la recente conferenza stampa. Il dirigente blaugrana ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata per Neymar, ma riportando particolari novità anche sul mancato affondo per De Ligt. Oscar Grau ha così ammesso: “Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni […] L'articolo Juventus, senti che retroscena: “Sì, ...

Neymar Juventus - incredibile retroscena : svelata l’offerta bianconera : Neymar Juventus – Il calciomercato estivo è stato scaldato anche dalla vicenda relativa a Neymar, rimasto al PSG dopo un lungo corteggiamento da parte del Barcellona. La lunga telenovela sul brasiliano ha coinvolto anche i bianconeri, mettendoli al centro di un triangolo tra Juve, Barça e Real che alla fine non ha portato a nulla. Il brasiliano è rimasto a Parigi da separato in casa, tornando però subito ad essere decisivo. Neymar ...

Juventus - il retroscena inaspettato di Dani Alves sui bianconeri : Dani Alves ha giocato un anno alla Juventus, sfiorando la vittoria della Champions League. Qualche screzio e poi l’addio. Adesso l’ex terzino del Barcellona è tornato in patria e parla a “The Players Tribune” (una piattaforma nella quale gli sportivi si raccontano in prima persona). Il retroscena: “Ho avuto la possibilità di ritornare alla Juventus. Ne avevo anche un’altra, ovvero tornare al Barcellona. ...

Higuain Juventus - il Pipita svela il retroscena : “Ecco perchè indosso il n.21” : Higuain Juventus- Un ritorno d’assoluto protagonista con la voglia di recitare un ruolo d’assoluto protagonista per tutto il corso della stagione. Higuain, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla stagione in corso e sulle nuove aspettative. Higuain ha così ammesso: “Come mi sento? A me […] More

James Rodriguez Juventus - spunta il retroscena targato Cristiano Ronaldo : James Rodriguez Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Cristiano Ronaldo avrebbe provato a convincere la Juventus a puntare forte su James Rodriguez nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva. Una “sponsorizzazione” nata dall’ottimo feeling e amicizia tra i due giocatore e soprattutto dalla grande alchimia creatasi ai tempi del Real Madrid. […] More

Emre Can Juventus - ecco cosa potrebbe accadere fino a gennaio : il retroscena! : Emre CAN Juventus- Dopo l’esclusione dalla lista Champions, Emre Can ha colto l’occasione per sottolineare il suo malcontento con uno sfogo totale durante il ritiro della sua Nazionale. Uno sfogo poi smorzato con conseguenti scuse da parte dell’ex centrocampista del Liverpool. Come noto, Sarri non punta forte sul centrocampista tedesco, motivo del quale ha scelto […] More

Calciomercato Juventus - retroscena Emre Can : il Betis Siviglia lo contatta - lui… : Calciomercato Juventus – Ha fatto parlare molto lo ‘sfogo’ di Emre Can, che poi ha ‘modificato il tiro’, susseguente alla sua esclusione dalla lista Champions. Il calciatore, dopo l’avvento di Sarri, è risultato tra quei calciatori in più che il club bianconero avrebbe dovuto vendere. Nulla di fatto, come tutti gli altri esuberi della rosa. Oggi dalla Spagna emerge un retroscena: il Betis Siviglia, come ...

Inter - Wanda Nara rompe il silenzio : “Icardi ha rifiutato la Juventus” - tutti i retroscena sulla vicenda più calda dell’estate : “Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di Mauro? Il suo bene e’ il mio”. Lunga Intervista a Wanda Nara pubblicata sulle pagine del ‘Corriere della Sera’, la moglie ed agente rompe il silenzio su Mauro Icardi, passato in prestito dall’Inter al Paris Saint Germain. “Non e’ un divorzio. Mauro e ...

Neymar Juventus - appuntamento rimandato : spunta il nuovo retroscena : Neymar Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus ha provato a sondare con forte decisione la pista Neymar nel corso dell’ultima sessione di mercato appena terminata. Paratici ci avrebbe provato in maniera reale e concreta, ma con esito negativo. Fumata nera caratterizzata anche dalle eccessive richieste del PSG e dal piede sul freno […] More

