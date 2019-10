Juventus | ecco quanto è costato l’esonero di Allegri

Inter Juventus probabili formazioni : Sarri sorprende tutti - ecco la novità dal 1' : Inter Juventus probabili formazioni- Pochi giorni al calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Sarri si prepara alla sfida delle sfide puntando forte sul 4-3-1-2. In porta confermato Szczesny, così come tutta la difesa. A destra agirà Cuadrado, a sinistra Alex Sandro, mentre De Ligt e Bonucci formeranno al coppia centrale. Poche novità anche a centrocampo. Pjanic play maker con Matuidi mezz’ala sinistra e ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : ecco la nuova mezz’ala! : Calciomercato Juventus- Un mercato ancora tutto da programmare, ma che potrebbe regalare un autentico colpo a sorpresa già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Di fatto, come riportato dalla stampa inglese, la Juventus proverà l’assalto a Pogba già da gennaio. Serviranno circa 120-130 milioni di euro per convincere il Manchester United a dire sì. Paratici dovrà prima pensare alle cessione. In uscita Mandzukic, Perin, ...

Inter Juventus - De Ligt accende il Derby d’Italia : ecco le sue parole : Inter Juventus – Primo incrocio ufficiale tra Sarri e Conte. Prima volta da avversario per Conte in campionato e primo Derby d’Italia per il nuovo tecnico bianconero. Si preannuncia una sfida stellare, l’Inter di Conte ci arriva con due punti in più della Juventus e con un cammino perfetto in campionato. Sarri invece ha un solo pareggio a sporcare la sfilza di vittorie in Serie A. La sfida è iniziata da tempo a colpi di ...

Ronaldo Juventus - clamoroso - CR7 rivela : “Ritiro? Sì - ecco quando” : Ronaldo Juventus- Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Sport Bible”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione di un suo potenziale addio al calcio giocato. L’attaccante bianconero ha fatto il punto della situazione spaventando tutti i tifosi della Juventus. Ronaldo ha così ammesso: “Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano ...

Juventus - Ronaldo sorprende tutti e pensa al ritiro : “Sì - ecco quando avverrà” : Ronaldo Juventus, un binomio nato nella passata stagione, ma che potrebbe interrompersi già nel corso della prossima stagione. Di fatto, come sottolineato dallo stesso diretto interessato, CR7 starebbe valutando la possibilità di dire addio al calcio giocatore. Intervistato ai microfoni di “Sport Bible”, l’attaccante bianconero ha parlato del futuro e dei suoi nuovi progetti. Ronaldo […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Juventus Bayer Leverkusen conferenza Sarri : “Tridente con Dybala? Ecco la verità” : Juventus Bayer Leverkusen conferenza Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Bayer Leverkusen, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di domani, soffermandosi anche su alcuni retroscena di formazione e su alcune temi tattici. Il tecnico bianconero ha evidenziato la forza del Bayer Leverkusen, spronando in bianconeri a tenere alta la concentrazione sul ...

Inter-Juventus - l’algoritmo sentenzia : ecco il pronostico di Fabio Caressa : Inter Juventus, ecco il pronostico di Fabio Caressa. L’algoritmo di Sky profetizza un pari tra nerazzurri e bianconeri, con Inter che aggancia gli uomini di Sarri di rimonta, a pochi minuti dal fischio finale. Inter Juventus, il pronostico di Caressa “Primo gol Inter al 25' con Lautaro Martinez. Fine primo tempo pareggio di Dybala. Al 25' della ripresa la Juve è avanti grazie alla rete di Ronaldo. Pareggio di De Vrij a 5' dalla fine”.

Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni : riecco Alex Sandro - Dybala dal 1' : Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni- Tutto pronto per il secondo appuntamento di Champions League della stagione. Juventus chiamata alla complicata sfida contro il Bayer Leverkusen con il chiaro intento di portare a casa i tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione ai prossimi ottavi di finale. Poche novità per Sarri, il quale oggi, in conferenza stampa, farà il punto della situazione in chiave formazione, snocciolando ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

Juventus SPAL - Sarri annuncia novità : “Ecco chi gioca a sinistra e chi trequartista” : Juventus SPAL Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus SPAL, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della delicata sfida di domani. Bianconeri chiamati a confermare ciò che di buono hanno mostrato in questo inizio di campionato nonostante alcune difficoltà. Il tecnico ha confermato indirettamente il 4-3-1-2 con la figura del trequartista, svelando parzialmente in ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

Juventus SPAL probabili formazioni : out anche Alex Sandro - ecco il nuovo terzino sinistro! : Juventus SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Juventus e SPAL. Bianconeri in campo con il nuovo 4-3-1-2, ma con un totale allarme difensivo. Di fatto, come riportato nelle ultime ore, Sarri dovrebbe fare a meno anche di Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Detto questo, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con un allarme totale. Cuadrado sarà confermato nel ruolo di terzino ...

Juventus-SPAL - Serie A : programma - orario - tv e streaming. Ecco dove vederla : Sabato 28 settembre (ore 15.00) si ritorna nuovamente in campo nel campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La Juventus affronterà all’Allianz Stadimu la SPAL nell’anticipo della sesta giornata. La formazione di Maurizios Sarri, reduce dal successo contro il Brescia in trasferta, va caccia dei tre punti per tenere una velocità di crociera sempre piuttosto alta e mettere sotto pressione l’Inter capolista. La Vecchia Signora è ...

Mercato Juventus - Mandzukic ha deciso : ecco la sua scelta! Poi altre 3 cessioni : Mercato Juventus- Dopo un’estate da protagonista, la Juventus si prepara anche alla prossima sessione di Mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, Mandzukic avrebbe rifiutato tassativamente il suo trasferimento in Qatar. Scelta ormai quasi definitiva, in attesa di un’ipotetica chiamata dalla Premier League. L’attaccante croato potrebbe decidere di puntare con forte decisione ad un possibile passaggio al Manchester ...