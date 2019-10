Juve | Sarri studia le mosse anti Inter | la Joya e Higuain si contendo il posto in attacco

Juve - Ramsey si racconta : “Arsenal? C’era molta confusione. Sarri e Ronaldo fantastici” : Tra i nuovi arrivi estivi in casa Juve c’è quello di Aaron Ramsey, primo vero e proprio acquisto bianconero. Il gallese infatti, in scadenza coi londinesi, si era già accordato a gennaio con la Vecchia Signora. Il centrocampista, ai microfoni della BBC, ha parlato di presente e passato. Queste le sue parole. “Arsenal? C’era molta confusione e molte cose erano rimaste in sospeso. La decisione è stata presa e quella era la ...

Calciomercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...

Probabili formazioni 7^ giornata : rinviata Brescia-Sassuolo! Inter-Juve : Conte ritrova Lukaku - Sarri punta sul Pipita! : Probabili formazioni 7 giornata- 7^ giornata di Serie A pronta ade entrare nel vivo. Come noto, Brescia-Sassuolo è stata rinviata a causa della scomparsa del presidente Squinzi. Si partirà con SPAL-Parma, poi domenica sera, super appuntamento con la sfida tra Inter e Juventus. Nerazzurri chiamati alla prova del nove e a caccia della 7^ vittoria […] L'articolo Probabili formazioni 7^ giornata: rinviata Brescia-Sassuolo! Inter-Juve: Conte ...

Juventus - Sarri approva Havertz : 'Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche' : Di certo, una delle doti principali di Maurizio Sarri, oltre alle sue abilità tecnico-tattiche, è la sincerità. Un tecnico che non ha mai dispensato complimenti gratuiti, e le parole dedicate al centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen Havertz nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League sanno di vera e propria investitura. Il giocatore, anche contro la Juventus, ha messo in evidenza tutte le sue qualità e proprio ...

Inter Juventus probabili formazioni : Sarri sorprende tutti - ecco la novità dal 1' : Inter Juventus probabili formazioni- Pochi giorni al calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Sarri si prepara alla sfida delle sfide puntando forte sul 4-3-1-2. In porta confermato Szczesny, così come tutta la difesa. A destra agirà Cuadrado, a sinistra Alex Sandro, mentre De Ligt e Bonucci formeranno al coppia centrale. Poche novità anche a centrocampo. Pjanic play maker con Matuidi mezz’ala sinistra e ...

Mercato Juventus : novità importante. Offerta da 80 mln - Sarri approva : Mercato Juventus – La società Juventus fa sul serio ed ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente già nei prossimi mesi. La dirigenza è a lavoro in vista delle sessioni future di Mercato, e secondo quanto filtra oltremanica, l’obiettivo chiaro è uno soltanto. La novità arriva direttamente dall’Inghilterra, dove si parla di Juventus interessata al calciatore del Chelsea, N’Golo Kanté. Mercato Juventus, bianconeri pronti ...

Libero : Sarri non è più integralista. Non vuole sprecare l’occasione Juve : L’atteggiamento di Sarri è cambiato, scrive Libero. E’ arrivato alla Juventus con la nomea di integralista del 4-3-3, ma ha dimostrato che non è fissato con il modulo. Lo ha cambiato. A differenza di tecnici come Sacchi o Zeman che non hanno mai abbandonato il loro modulo preferito, Sarri dimostra di aver capito “di non dover sprecare un’occasione come questa. Quella di non sfruttare tutte le possibilità che una squadra con ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri ha già deciso : sciolto il rebus offensivo! : Inter Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera a San Siro. Maurizio Sarri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà al solito 4-3-1-2, con Ramsey pronto nuovamente dal primo minuto nelle vesti di trequartista- Detto questo, occhio alle mosse del tecnico bianconero, il quale confermerà in blocco la difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De ...

Kantè Juventus - Sarri lo vuole a Torino : valutazione monstre del Chelsea : Kantè Juventus – Prende forma la nuova Juventus di Sarri. Dopo un inizio poco convincente nonostante i risultati a favore, la vecchia signora sta cominciando ad ingranare. Le ultime due uscite, molto convincenti dal punto di vista del gioco, contro SPAL e Leverkusen hanno dimostrato quanto sia cresciuta la Juve di Sarri. L’ex tecnico però guarda già a come migliorare la rosa, così avrebbe richiesta un top player a centrocampo, non ...

Tacchinardi : 'La Juve non è ancora quella di Sarri - ma nonostante tutto fa paura' : La Juventus ieri sera ha battuto all’Allianz Stadium il Bayer Leverkusen per 3-0 con i gol di un arrembante Gonzalo Higuain, di un ritrovato Federico Bernardeschi e di Cristiano Ronaldo che raggiunge quota 130 reti in Europa, segnate a 33 club diversi. Oltre ai marcatori anche il resto del gruppo è stato protagonista di una prestazione autorevole e convincente. A parlare della performance contro i tedeschi e del campionato, è Alessio Tacchinardi ...

Juventus - Sarri : 'Ho visto spendere soldi per giocatori che valgono meno di De Ligt' : Ieri sera, la Juventus ha vinto per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League ed è sembrata in netta crescita. I bianconeri sono apparsi in forma e soprattutto hanno seguito alla lettera i dettami di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino, ieri, ha scelto di fare anche alcuni cambi e in particolare ha deciso di schierare dal primo minuto Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha ripagato alla grande la fiducia datagli dal suo ...

Zazzaroni : Juve-Bayer è stata come tanti Juve-Napoli con Allegri e Sarri : “Juve-Bayer allo Stadium io l’avevo già vista. Non una, più volte” E’ il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Che aggiunge, a spiegare il concetto: “La Juve era quella di Allegri; il Bayer, il Napoli di Sarri. Che palleggiava con studiata insistenza: due, massimo tre tocchi, e spesso verticalizzava, e poi subiva il gol. Per una ripartenza particolarmente riuscita oppure per una scintilla ...

Quanto Sarri c’è nella Juve che ha vinto ieri sera in Champions contro il Bayern? : “Quanto Sarri c’è nella Juve che ha vinto ieri sera in Champions contro il Bayern?” si chiede Gianni Mura su Repubblica Molto in Cuadrado, Higuain, nelle quasi scomparse pause contemplative di Pjanic, in Matuidi che è l’Allan bianconero. Ritmo forsennato, poco o punto. Più ragionamento. E finale in gloria, al quarto tentativo segna anche CR7. Si tiene il passo dell’Atletico, questo contava. L'articolo Quanto Sarri c’è ...

Crosetti elogia il pragmatismo di Sarri : «La Juve lascia al Bayer il titìc titòc e si tiene Higuain» : Alla fine si vince assecondando i migliori, questa è la legge del calcio da sempre. Lo scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica commentando la gara di Champions della Juve di ieri sera che vince grazie alla classe di Gonzalo Higuain I passaggini, come no, la fitta trama del possesso palla, figurarsi, e l’inevitabile difesa alta. Poi arriva Gonzalo che stoppa a seguire e sventola nell’angolino. I grandi giocatori se ne fregano delle mode e ...