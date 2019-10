Joker in lingua originale nelle sale The Space Cinema

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Prossimo appuntamento domenica 6 e lunedì 7 ottobre con la rassegna Hear My Voice nei Theaderenti all’iniziativa Prosegue l’appuntamento settimanale con Hear My Voice, la rassegna di film in versionedi The: il 6 e 7 ottobre sarà la volta di, film rivelazione sull’iconico cattivo di Gotham City che si è aggiudicato l’ambito Leone d’Oro al 76esimo Festival deldi Venezia.è incentrato sulla figura del tipico villain, uno standalone, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione del regista Phillips su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.Il tre volte candidato all’Oscar Joaquin ...

