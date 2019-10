Italia Viva al 4 | 3% | PD | Lega e M5s in calo Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Sondaggio Youtrend : Italia Viva di Matteo Renzi al 4 - 3 per cento - il Pd perde un punto e si ferma al 20 - 1 : Si consolida Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3 per cento mentre perde un punto percentuale il Pd che si attesta al 20,1 per cento. In calo anche il Movimento 5 stelle ora al 19,8 per cento (-0,4) e la Lega di Matteo Salvini al 31,8 per cento (-0,3) che però resta saldamente il primo partito. E' qua

Calenda contro Italia Viva : “Le cose fatte in fretta non funzionano” : Il nuovo partito di Matteo Renzi è già una realtà, anche in parlamento. Ma Carlo Calenda, che in teoria potrebbe contendersi la stessa area politica, non ha fretta. Spiega che il suo partito vedrà la luce a dicembre, con il tesseramento e un nome diverso da “Siamo europei”. Tutto avverrà, spiega, “C

Rider : Faraone (Italia Viva) - 'tutelare lavoratori senza far scappare aziende' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Il provvedimento sui Rider deve servire a dare a questi lavoratori tutele e maggiori garanzie economiche senza far scappare dall’Italia le aziende che investono in questo settore". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone annunciando la pres

Sondaggi elettorali Gpf : Lega in calo al 29 - 1% - Italia Viva bocciata dagli italiani : Sondaggi elettorali Gpf: Lega in calo al 29,1%, Italia Viva bocciata dagli Italiani Non è affatto tenero il giudizio che la maggioranza degli Italiani riserva ad Italia Viva. In un Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia realizzato tra il 23 e il 27 settembre, il 44,2% definisce il nuovo partito come un’operazione vetrina per dare visibilità a Renzi. Per il 39,1% si tratta di una mera manovra di Palazzo. Minoritarie le ...

Pregliasco : “Italia Viva? Sconta l’impopolarità di Renzi inviso all’85% degli Italiani” : L’Italia non è un Paese per giovani. L’Istat, puntualmente, ci comunica che la popolazione degli anziani è in continua crescita. E nonostante ciò, la politica invece di procurare lavoro alle nuove generazioni, pensa di portarle alle urne. E così, in questi giorni non si fa altro che parlare di abbassare a sedici anni, l’età minima per andare a votare. Per Lorenzo Pregliasco, “è solo un tema affascinante”. Come dire, parliamo di lana caprina ...

Anzaldi (Italia Viva) : No al piano industriale Rai senza chiarimenti su Foa e pluralismo : “Sentir parlare di via libera al piano industriale della Rai, come se non fosse successo niente con il cambio di Governo, come se i fallimenti e le violazioni del Cda a trazione leghista non ci siano mai stati, sembra un episodio di Scherzi a parte. Salvini non è più al Governo, la Lega non è più in maggioranza: davvero qualcuno nel Movimento 5 stelle pensa di andare avanti come se non sia accaduto ...

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...

Pd - Boschi : “Ora sono libera di dire quello che penso - in Italia Viva c’è più allegria” : La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, parla del suo addio al Partito Democratico e del suo approdo nella nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi: "Un po' dispiace, ma prevale un po’ più il senso di libertà, non di liberazione. direi proprio di libertà nel poter dire quello che si pensa".Continua a leggere

Italia Viva - Boschi : “Nel Pd c’era la ‘paura’ del compagno di banco. Da noi ora c’è la libertà di dire quello che si pensa - sintonia e allegria” : “Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su ...

Sondaggi politici : la Lega scende sotto il 30% - Italia Viva recupera : La rilevazione dell'istituto Ixé per la trasmissione di RaiTre CartaBianca mostra il calo dei consensi nei confronti della Lega di Matteo Salvini e apre uno scenario piuttosto interessante: solo una coalizione tra PD, M5s e Italia Viva di Renzi sarebbe in grado di battere il centrodestra alle elezioni con sistema maggioritario.Continua a leggere

Iva - continua la lite tra Pd e Italia Viva. Castelli (M5s) apre a dibattito : “Indegno che si debba pagare il 22% su assorbenti femminili” : “Dire che si voleva aumentare l’Iva vuol dire mistificare“. Da Palazzo Chigi il messaggio è arrivato chiaro: non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di aumenti delle aliquote, se non quella poi scartata che prevedeva un meccanismo di bonus-malus in caso si uso del contante o della moneta elettronica. All’interno della maggioranza, e in particolare tra Partito democratico e i renziani di Italia Viva, il dibattito ...

Sondaggio Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

Italia Viva - il renziano : "Gruppo unico? Aspetteremo". Nel mirino Forza Italia e Silvio Berlusconi : Almeno sulle "sedute" in Parlamento, Matteo Renzi ha perso. Italia Viva, infatti, aveva chiesto di potersi collocare vicino a Forza Italia nei banchi di Camera e Senato, ma non è andata così. I renziani, riporta Il Messaggero, a Montecitorio sono andati a sedersi a sinistra di quelli del Pd. Un fede