Isola del Giglio | cane morde carabiniere | il militare lo uccide con la pistola d’ordinanza

12-13 ottobre controlli gratuiti del battito. Fatebenefratelli-IsolaTiberina : Roma – Con 850 mila casi diagnosticati in Italia ogni anno, la fibrillazione atriale è la più comune e la più temuta delle aritmie cardiache, che può comportare rischi anche gravi come l’ictus cerebrale. Centro d’eccellenza per la cura delle aritmie cardiache, il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, nel “cuore” di Roma, apre le porte al territorio, sabato 12 e domenica 13 ottobre con un’iniziativa aperta e gratuita di screening e di ...

Giorgia Venturini parla di Taylor Mega : "All'Isola mi ha fatto delle avances" : Da 'triangolo' amoroso a 'rettangolo' è un niente e ci pensa Giorgia Venturini a metterci del suo nella vicenda (già intricata di suo) che coinvolge Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Ricordiamo innanzitutto chi è Giorgia Venturini: lei è un'ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, la stessa in cui anche Taylor è stata concorrente, seppur per breve tempo.La showgirl, presente a Tiki Taka con Wanda Nara, ha ...

Orrore in Sardegna - bracconieri uccidono una delle prime aquile di Bonelli reintrodotte nell’Isola [FOTO] : L’atto di bracconaggio, penalmente gravissimo e rilevante, mette a rischio l’esito di un progetto internazionale di conservazione della specie, che vede il coinvolgimento di Commissione Europea, Regione Sardegna, ISPRA, Forestas, Corpo Forestale Regionale, GREFA Spagna, Parco Regionale di Tepilora. Si attendono gli esiti delle attività investigative in corso Si chiamava Tepilora l’aquila ritrovata morta vicino al lago di Monte Pranu nel Sulcis. ...

Taylor Mega e Giorgia mentono? Ex dell’Isola svela un retroscena choc : Giorgia Caldarulo e Taylor Mega stanno insieme per finta? Ex dell’Isola: “Voleva fare scandalo” Su Diva e Donna c’è un’intervista a un’ex concorrente de L’Isola di Alessia Marcuzzi, Giorgia Venturini. E in questa occasione, tra le tante cose, ha parlato della sua amicizia con Taylor Mega. Proprio quest’ultima ha fatto molto parlare ultimamente per essersi innamorata di Giorgia Caldarulo. Un amore ...

L’Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi : “Tirerò le fila del nuovo giallo” : Gianni Morandi su L’isola di Pietro 3: “Il nuovo giallo sembrerà irrisolvibile” L’isola di Pietro sta per tornare: salvo cambiamenti, la prima puntata della terza stagione della fiction con Gianni Morandi andrà in onda su Canale5 il 18 ottobre. Cosa accadrà ne L’isola di Pietro 3? Gianni Morandi, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, dà qualche anticipazione: “Il personaggio di Chiara dovrà affrontare un ...

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose - Elio Germano è l’ingegnere Giorgio Rosa nel nuovo progetto italiano Netflix : L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, nuovo film italiano per Netflix Cominciate da una ventina di giorni le riprese de “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” un ...

Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’Isola dei Famosi e il GF “Circo delle emozioni” : Ornella Muti rivela: “Mai in un reality. Mi hanno proposto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello” Ospite della trasmissione I Lunatici sulle frequenze di Radio2, Ornella Muti ha parlato della sua carriera e dichiarato che non parteciperebbe mai ad un reality show. La leggendaria attrice, parlando di Temptation Island Vip (dove tra i concorrenti […] L'articolo Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’isola dei ...

Bernard Keizer - il milionario è a caccia del tesoro nascosto sull’Isola di Robinson Crusoe : 800 barili pieni d’oro : Non è una storia inventata da uno scrittore d’avventure. Accade davvero. C’è un cercatore di tesori che scava da anni, in un luogo quasi sperduto, dove ad essere protagonista è la Natura. Il protagonista di questa avventura moderna si chiama Bernard Keizer, ed è un milionario olandese che ha fatto fortuna fornendo alla Nasa materiale per le loro tute spaziali. Dal 1998 scava nell’isola, a 400 miglia dalla costa del Cile, che ...

Gather Venice - la manifestazione culinaria in programma dal 26 al 29 Settembre sull’Isola delle Rose : Venezia capitale gourmet nell'ultimo weekend di Settembre. Per il secondo anno consecutivo il pluri-premiato JW Marriott Venice Resort & Spa, gioiello dell’ospitalità di lusso situato sull’Isola delle Rose, è la location esclusiva del Gather by JW, l'evento che riunisce i migliori chef, sommelier e talenti culinari italiani e internazionali. Organizzato in collaborazione con Food & Wine, il festival ...

Influenza : Isolato a Parma il primo virus della stagione : Influenza a settembre. Il primo virus della stagione, di specie B, è stato identificato a Parma da un tampone faringeo di una bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’urgenza dell’azienda ospedaliero-universitaria. La piccola paziente – riferiscono dall’ateneo di Parma – era stata ricoverata con febbre e mal di gola riferita a una generica affezione dell’apparato respiratorio, per la ...

#Riccanza Deluxe - Aaron Nielsen a Blogo : "Dopo l'Isola dei Famosi è il programma perfetto per far vedere chi sono davvero" (video) : Durante il FeST, il festival delle serie tv, che si è tenuto, lo scorso weekend, a Milano, abbiamo incontrato Aaron Nielsen, uno dei protagonisti di #Riccanza Deluxe, in partenza dall'8 ottobre 2019, in seconda serata, su Mtv.

Si è sposato! Nozze da sogno e tantissimi concorrenti dell’Isola dei Famosi a festeggiare la coppia : Il vincitore dell’Isola dei Famosi ha mantenuto la promessa e sposato la sua compagna e madre dei suoi due figli. Ovviamente alla presenza di molti ex compagni d’avventura del reality Mediaset. Lui è Marco Maddaloni, il judoka napoletano che proprio nel corso della finalissima dell’Isola, aveva chiesto la mano della sua Romina Giamminelli davanti ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Succedeva ad aprile scorso e ora, dopo 5 mesi, i due si sono ...