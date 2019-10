Isola dei Famosi | Mercedesz Henger replica alla madre Eva | Situazione seria

Ambiente - Praia a Mare : iniziata la pulizia dei fondali all'Isola di Dino : È entrato nella fase operativa il progetto di rimozione dei rifiuti nei fondali dell'Isola di Dino, a Praia a Mare, nel Cosentino. L'iniziativa è della Onlus Italia Nostra. L'intervento riguarda un tratto della costa calabrese che ha un enorme valore paesaggistico e naturale. "Sui fondali ci sono rifuti ingombranti come pneumatici, piccole barche e, soprattutto, reti di pesca", spiega Maya Battisti, di Italia Nostra. (Lapresse) ...

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2020 : svelata la prima naufraga? : L’Isola dei Famosi anticipazioni: Alessia Marcuzzi chiama Eleonora Giorgi? Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha riportato un’indiscrezione sulla popolare attrice Eleonora Giorgi che ha già infiammato gli animi sui social, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal noto giornalista, pare che la madre di Paolo Ciavarro abbia un ...

Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’Isola dei Famosi e il GF “Circo delle emozioni” : Ornella Muti rivela: “Mai in un reality. Mi hanno proposto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello” Ospite della trasmissione I Lunatici sulle frequenze di Radio2, Ornella Muti ha parlato della sua carriera e dichiarato che non parteciperebbe mai ad un reality show. La leggendaria attrice, parlando di Temptation Island Vip (dove tra i concorrenti […] L'articolo Ornella Muti spiega perché ha rifiutato L’isola dei ...

Porto Cesareo - potrebbe esserci un cimitero medievale sotto l'Isola dei Conigli : Lui si chiama Luca Nigro, ed è un giovane studente pugliese universitario appassionato di archeologia. Nelle ultime ore il ragazzo sta facendo discutere, in quanto sulle pagine del quotidiano locale online, Lecce News 24, ha raccontato un episodio accadutogli questa estate mentre si trovava in vacanza insieme ai suoi famigliari. A proporre il periodo di relax proprio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, fu suo fratello. Un giorno tutti ...

Andrea Cardillo : "Amici nel mio cuore - oggi farei l'Isola dei Famosi" - : Andrea Conti Diciotto anni fa iniziava la grande avventura di "Amici di Maria De Filippi" (quando ancora si chiamava "Saranno Famosi") e tra i sei finalisti c'era il cantautore Andrea Cardillo. Ecco chi è il primo protagonista della nuova rubrica "Gli ex di Amici" È stato uno dei finalisti della prima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha vinto il disco d'oro per il tormentone “Ma Dai” nel 2003, Andrea Cardillo è stato uno dei ...

Eurogames - Alvin bacchetta Ilary Blasi e pensa all’Isola dei Famosi : Alvin, la frecciata a Ilary Blasi dopo Eurogames: “Ha un sacco di paturnie” Reduce dal successo di Eurogames, il programma del giovedì sera di Canale5 che ha rivisitato Giochi senza frontiere, Alvin ha rotto il silenzio sulle pagine della rivista Chi. Il conduttore ha parlato senza freni di Ilary Blasi, dell’Isola dei Famosi e di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Proprio riguardo alla conduzione della kermesse ...

#Riccanza Deluxe - Aaron Nielsen a Blogo : "Dopo l'Isola dei Famosi è il programma perfetto per far vedere chi sono davvero" (video) : Durante il FeST, il festival delle serie tv, che si è tenuto, lo scorso weekend, a Milano, abbiamo incontrato Aaron Nielsen, uno dei protagonisti di #Riccanza Deluxe, in partenza dall'8 ottobre 2019, in seconda serata, su Mtv.prosegui la lettura#Riccanza Deluxe, Aaron Nielsen a Blogo: "Dopo l'Isola dei Famosi è il programma perfetto per far vedere chi sono davvero" (video) pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 17:51.

Si è sposato! Nozze da sogno e tantissimi concorrenti dell’Isola dei Famosi a festeggiare la coppia : Il vincitore dell’Isola dei Famosi ha mantenuto la promessa e sposato la sua compagna e madre dei suoi due figli. Ovviamente alla presenza di molti ex compagni d’avventura del reality Mediaset. Lui è Marco Maddaloni, il judoka napoletano che proprio nel corso della finalissima dell’Isola, aveva chiesto la mano della sua Romina Giamminelli davanti ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Succedeva ad aprile scorso e ora, dopo 5 mesi, i due si sono ...

Marco Maddaloni ha sposato Romina : presenti tanti ex dell’Isola dei Famosi : Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono sposati in Chiesa Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono finalmente sposati davanti a Dio! Il campione di judo e la modella napoletana hanno rinnovato le promesse in Chiesa, come promesso dallo sportivo durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che ha vinto. L’evento si è tenuto domenica 22 […] L'articolo Marco Maddaloni ha sposato Romina: presenti tanti ex ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - sull'Isola anche la protesta dei tunisini : Si fa sempre più critica la situazione a Lampedusa. I numeri, impietosi, confermano quanto già emerso nei giorni scorsi e cioè che l’isola rischia di essere travolta da una repentina impennata di sbarchi, autonomi e non. Il primo numero descrive appieno ancora una volta il contesto in cui si trova il locale centro d’accoglienza: a fronte di una capienza massima di 95 persone, attualmente all’interno sono ospitati 240 migranti. E dire che non si ...

Ocean Viking - nuovo caso Malta : l'Isola rifiuta il trasbordo dei migranti : Questa notte, in acque maltesi, un'imbarcazione della Guardia costiera italiana ha avviato il salvataggio di 90 migranti che si trovavano a bordo di una piccola chiatta. Il natante, a quanto ha riferito la Guardia Costiera italiana, si trovava in precarie condizioni di galleggiamento. Nel contempo, appena concluse le prime operazioni di salvataggio, la Guardia Costiera italiana ha chiesto a Malta di poter inviare una seconda imbarcazione adatta ...

Il Cnr Isola gli abiti contro la dispersione dei tessuti sintetici in mare : Un microfilm di materiali naturali o polimeri biodegradabili per isolare i capi di abbigliamento ed evitare che le microfibre rilasciate dai lavaggi dei tessuti sintetici finiscano nei mari. Questa una delle ricerche presentate a Capri nella tre giorni della Conferenza Internazionale sull’Inquinamento da Microplastiche nel Mar Mediterraneo, organizzata dall’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR, che ha sede a ...

Riccardo Fogli : "All'Isola dei Famosi ho subito una tortura psicologica" : Il cantante è tornato sull'esperienza televisiva che ha messo al centro dell'attenzione lui, la moglie e il presunto...

Riccardo Fogli : “A L’Isola dei Famosi mi hanno fatto una tortura psicologica” : Riccardo Fogli ritorna sull'esperienza televisiva de "L'Isola dei Famosi", un momento negativo della sua esistenza per la storia del presunto tradimento della moglie Karen Trentini, tirata fuori da Fabrizio Corona: "Non sapevo che avrei sofferto una tortura psicologica. Mia moglie, lei si è mossa con la legge. È quella che ha sofferto di più in questa storiaccia, accusata ingiustamente di tradirmi".Continua a leggere