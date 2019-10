Iraq, agenti sparano su manifestanti

Le forze di sicurezza irachene hanno aperto il fuoco contro decine diriuniti a Bagdad per il quarto giorno di proteste contro corruzione, disoccupazione e scarsi servizi pubblici. Le forze di sicurezza, a quanto si apprende, avrebbero sparato non in aria ma direttamente sulla folla.Non ci sono notizie di vittime. Il bilancio di tre giorni di manifestazioni è salito a 31 morti e oltre mille feriti. Intanto,il premier Mahdi ha lanciato un appello alla calma e ha detto di aver ascoltato le "giuste rivendicazioni".(Di venerdì 4 ottobre 2019)