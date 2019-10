Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)presenta il nuovo album:esce oggi, venerdì 4 ottobre, su etichetta Warner Music. Un viaggio nel tempo, tra, passato e futuro, 13 tracce che raccontano se stessa e la societàquale viviamo, una canzone per suo padre e una per la sua Sicilia. Inc'è anche un duetto con Carmen Consoli, un sogno che si realizza perche il 23 novembre ne realizzerà un altro con il primo concerto al Forum di Assago.è unche, è laè ilche trae insegnamenti dal passato per svilupparsi in un futuro prossimo. Abbiamoto! Partiamo dal titolo del disco,, e dalla copertina che hai scelto. A cosa ti sei ispirata?Disegno sempre le mie copertine, tranne quella di Manuale Distruzione. Avevo in mente tre elementi: il rosso, suggerito da, i ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Intervista a Levante per Magmamemoria, un ricordo che brucia nella nostalgia del presente - OptiMagazine : Intervista a Levante per Magmamemoria, un ricordo che brucia nella nostalgia del presente - DanieleNapo : Grazie a Levante - Testata dal Basso per questa bella intervista su Boxe contro l'assedio Ci vediamo questa domeni… -