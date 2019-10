INGV | completata la nomina dei Direttori dei Dipartimenti scientifici e delle Sezioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Con le ultime nomine, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () ha completato la squadra di ricercatori che guideranno i 3e le 9dell’per il triennio 2019-2022. I tre ricercatori che guideranno isono: Leonardo Sagnotti per il Dipartimento Ambiente Rita Di Giovambattista per il Dipartimento Terremoti Augusto Neri per il Dipartimento Vulcani. Leche costituiscono l’articolato dell’sul territorio nazionale saranno così guidate: Osservatorio Nazionale Terremoti di Roma (ONT-) da Salvatore Stramondo Osservatorio Vesuviano di Napoli (OV–) da Francesca Bianco Osservatorio Etneo di Catania (OE–) da Stefano Felice Branca Sezione di Bologna (BO-) da Antonio Costa Sezione di Milano (MI-) da Lucia Luzi Sezione di Palermo (PA-) da Francesco Italiano Sezione di Pisa (PI-) da Carlo ...