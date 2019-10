Indennità di accompagnamento 2019 | condizioni e requisiti per ottenerla | ricorsi

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Hai un’invalidtà civile pari al 100% e ti stai chiedendo se hai diritto, oltre all’assegno mensile, anche all’di? La domanda sorge spontanea perché non ti è del tutto chiaro quali siano lee ida possedere per vedersi riconosciuto l’ulteriore beneficio economico. Innanzitutto è bene precisare che l’di, disciplinata dalla L. n. 18/1980, è un sostegno economico statale pagato dall’INPS per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci. Tuttavia, avere una percentuale d’invalidità al 100% non significa che l’interessato abbia automaticamente diritto alla prestazione economica, in quanto è necessario che si verifichino, alternativamente, una delle seguenti: minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un ...

