Incidente Ferrara | la mamma dell’unico sopravvissuto | “Fatichiamo a tenerlo in vita”

Incidente Ferrara dopo la discoteca - il conducente dell’auto : “Dovevo morire con i miei amici” : “Non si dà pace. Si sente in colpa e so che non se lo perdonerà mai" dicono i familiari del 24enne che nella notte tra venerdì e sabato era alla guida della vettura schiantatasi contro un albero a Vigarano Mainarda. I suoi tre amici sono tutti morti. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,30, superiore al limite consentito. Ora è indagato per omicidio stradale plurimo. Ma i genitori sono convinti: "L’alcol non c’entra".Continua a leggere

Incidente Ferrara - i 3 giovani morti lavoravano insieme : “Manuel e Miriam sognavano Londra” : Giulio Nali, Manuel Signorini e Miriam Berselli avevano tra i ventuno e i ventotto anni. Colleghi in un supermercato di Ferrara, sono morti dopo che l'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero a Vigarano Mainarda (Ferrara). La sorella di Manuel: “Chi guida non deve bere, soprattutto se in macchina non è da solo”.Continua a leggere

Incidente a Ferrara - morti tre ventenni di ritorno dalla discoteca. Salvo il ragazzo alla guida : era ubriaco : Incidente nella notte nel Polesine. A perdere la vita tre ragazzi, tre amici, tra i 21 e i 29 anni. L'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero....

Tre ragazzi morti in Incidente - schianto dopo la discoteca a Ferrara : Grave incidente stradale a Vigarano Mainarda nel ferrarese. Tre i morti, due ragazzi e una ragazza tutti tra i 28, 23 e 21 anni. dopo discoteca

Incidente a Ferrara : tre giovani morti mentre tornavano dalla discoteca : L’auto si è schiantata contro un albero nel ferrarese. Ferito il ragazzo alla guida, che aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito

Ferrara - Incidente all’uscita dalla discoteca : morti tre ragazzi : Gabriele Laganà Nell’incidente, avvenuto a Vigarano Mainarda, è rimasto ferito un quarto giovane che, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad esami tossicologici Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Vigarano Mainarda, piccolo centro in provincia di Ferrara. Tre giovani, tra i 21 e i 29 anni, sono morti dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero. Il sinistro è avvenuto attorno alle 2.30 a ...

Tre ventenni sono morti in un Incidente d’auto vicino a Ferrara mentre tornavano dalla discoteca : Tre ventenni sono morti in un incidente stradale provincia di Ferrara nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio mentre rientravano dalla discoteca. L’automobile su cui erano a bordo è andata a sbattere contro un albero intorno alle 2:30

Incidente a Ferrara : morti tre giovani/ Auto contro platano : si salva il conducente : Incidente a Ferrara, morti tre giovani. Auto si scontra con un platino, salvo il conducente. La tragedia avvenuta la scorsa notte

Ferrara. Iper Tosano sotto choc : in un Incidente stradale morti Giulio Nali - Manuel Signorini e Miriam Berselli : Lavoravano nello stesso posto, all’Iper Tosano, a Ferrara. Tutti li conoscevano. Lo schianto nella notte, al ritorno dalla discoteca, ha

Ferrara - Incidente stradale a Vigarano Mainarda : morti tre ragazzi tra i 21 e i 28 anni : Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, dove tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono deceduti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano ha colpito improvvisamente un albero. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, all'impatto sarebbe sopravvissuto soltanto il conducente della vettura: lo stesso si trova ricoverato presso l'ospedale di Cona e non correrebbe alcun pericolo di ...

Tornavano dalla discoteca - tre giovani morti a Ferrara in un Incidente : Tre giovani tra i 21 e i 29 anni sono morti dopo che l’auto con cui Tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Un quarto ragazzo, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.I ragazzi stavano tornando da un locale quando il giovane ...

Incidente a Ferrara - morti tre ventenni di ritorno dalla discoteca : Incidente nella notte nel Polesine. A perdere la vita tre ragazzi, tre amici, tra i 21 e i 29 anni. L'auto con cui tornavano da una discoteca si è schiantata contro un albero....