Incendi | la Sardegna brucia ancora | 3 grossi roghi | in fumo 17 ettari

Vasto Incendio in Sardegna: le fiamme divampano nei boschi del territorio di Pattada, in località Riu Bunne. Sul posto le squadre del Corpo forestale e 3 elicotteri, decollati dalle basi di Anela, Ala' dei Sardi e Limbara, insieme con un Canadair partito dall'aeroporto di Alghero. Le fiamme imperversano in una zona molto impervia.

Il vasto Incendio che tra il 13 e il 14 luglio scorso aveva percorso oltre 600 ettari in Ogliastra, tra Tortolì e il litorale di Orrì, non è stato doloso: lo hanno escluso gli investigatori del Corpo forestale della Regione Sardegna. E' stato probabilmente un mozzicone di sigaretta o un residuo di brace attiva entrata in contatto con combustibile secco, in questo caso residui di potatura, a scatenare il rogo poi alimentato da alte

Nonostante l'intervento di due elicotteri della flotta antIncendi della Regione Sardegna, sta divampando da ore un Incendio a Suni (Oristano), in località "Badu e Crabolu". Il Centro operativo regionale ha richiesto l'intervento di un Canadair.

Aumentano gli Incendi, di cui il 65% di natura dolosa, ma diminuiscono gli ettari distrutti dalle fiamme in Sardegna. È quanto emerge da un primo bilancio dei roghi scoppiati dall'inizio della stagione in Sardegna. Lo ha spiegato all'ANSA il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, tracciando un primo bilancio. "Alla data dell'1 settembre abbiamo avuto un aumento del 6% del numero degli Incendi rispetto agli ultimi

pioggia di semi sul terreno bruciato per far rifiorire il litorale di Orri', a Tortoli', in Ogliastra, dove il 13 luglio scorso il fuoco ha divorato 800 ettari di macchia mediterranea a ridosso di una delle piu' belle spiagge della Sardegna. L'iniziativa, partita da un'idea dell'artista Franco Mascia e patrocinata dall'associazione Slow Food Ogliastra, si e' svolta stamattina e ha interessato i

Sedici Incendi nel territorio comunale di Nuoro che diventano 153 dall'inizio dell'anno se si allarga lo sguardo alla provincia: 46 di origine dolosa, 10 di origine colposa e 97 in fase di accertamento. Sono i dati forniti dalla Regione a Nuoro nel corso del sopralluogo congiunto che ha visto impegnati gli assessori dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia, e della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, nelle zone colpite dai roghi.

Rimane ancora elevato il pericolo Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato anche per la giornata di domani, giovedì 22 agosto, un bollettino di Allerta arancione che interesserà il Sulcis, il Campidano di Cagliari e Oristano e il Nuorese. Nel resto dell'Isola il pericolo di roghi e' medio (giallo). Anche oggi il fuoco e' divampato in diverse zone della Sardegna. Quattro gli incedi che hanno richiesto

Due Incendi, divampati in mattinata in Sardegna, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale: il primo si è sviluppato nelle campagne di Castelsardo, a Manunta, mentre il secondo rogo è scoppiato a Serri, nel sud Sardegna. Inizialmente era stato richiesto l'intervento di un solo mezzo aereo, ma in seguito il centro operativo ha inviato altri due elicotteri, tra cui il super Puma.

E' ancora emergenza Incendi in Sardegna. Per la giornata di domani, mercoledì 21 agosto, la Protezione civile regionale ha infatti emanato una nuova Allerta per alto rischio di roghi. L'avviso arancione riguarda tutta l'area centro occidentale dell'Isola e in particolare nel Sulcis, nella zona di Capoterra, nel Campidano di Cagliari e Oristano e nel Nuorese. Pericolo medio (giallo) nel resto della Sardegna. Sette gli

Due Incendi sono partiti poco dopo le 17 a nord ovest di Torpè, uno tra Nuraghe e Oliana e l'altro a Su Bellone. Sul posto sta intervenendo un elicottero del Corpo forestale partito dalla base di Ala dei Sardi e diverse squadre a terra dei Vigili del fuoco, forestali e personale dell'Agenzia Forestas. Secondo il coordinamento regionale antIncendio il rogo è già sotto controllo. Mezzi aerei in volo anche nel Sassarese per un vasto

E' stato spento l'Incendio divampato nel pomeriggio a ridosso della Statale 131 ad Abbasanta: la strada che collega Cagliari a Sassari e' stata quindi riaperta al traffico. Le squadre a terra, con l'aiuto di due elicotteri regionali tra i quali il Super Puma nel giro di breve tempo hanno avuto ragione del fuoco, ma l'emergenza Incendi si e' solo spostata. Un altro rogo e' divampato, infatti, poco dopo a

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio anche oggi impegnate su più fronti con mezzi aerei e squadre a terra. "Assistiamo sgomenti e indignati – afferma Solinas – alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra Isola causando gravi danni all'ambiente e

Prorogata anche oggi l'Allerta per il pericolo alto di Incendi in Sardegna. Bollino arancione in Gallura, nel Nuorese, nel Campidano di Oristano e Cagliari e nel basso Sulcis. Nel frattempo si registra già un nuovo rogo a Budduso', nel Sassarese. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base Ala' dei Sardi sta intervenendo su un rogo in localita' Sos Canales, in prossimita' all'area gia'

Emergenza Incendi in Sardegna due diversi roghi hanno interessato la regione. Si è reso necessario anche l'invio di canadair per contrastare due dei roghi scoppiati nel primo pomeriggio nell'Isola. In quello divampato nelle campagne di Perdasdefogu, in località Sa Perda Sa Figu, opera oltre alle squadre a terra e a tre elicotteri del Corpo Forestale, anche un aereo proveniente da Alghero. In un rogo scoppiato in Gallura, nel