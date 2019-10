In causa contro Poste e Mef | ha 104 anni e il Tribunale le rinvia l' udienza al 2021

L’Inter vince la causa contro Yao. Un monito per Mauro Icardi : L’Inter vince la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una ...

E’ allarme su un farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

Il governo americano ha intentato una causa civile contro Edward Snowden : Il ritratto di Edward Snowden nella copertina del suo memoir (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Meno di 48 ore fa Edward Snowden, l’ex agente dell’intelligence che nel 2013 ha rivelato come la National Security Agency – cioè i servizi segreti americani che si occupano, tra le altre cose, di intercettazioni telematiche sul suolo nazionale – raccogliesse le comunicazioni private di milioni di cittadini non sospettati di alcun ...

Capcom ha vinto la causa contro Koei Tecmo riguardante la violazione di alcuni brevetti : Koei Tecmo è obbligata a risarcire Capcom 1,5 milioni di dollari dopo che il tribunale ha confermato la violazione di due brevetti. Per la violazione del brevetto n. 3350773 (brevetto A) e del brevetto n. 3295771 (brevetto B), Koei Tecmo è stata condannata dall'Alta corte della proprietà intellettuale a pagare 157 milioni di Yen in danni e spese legali in favore di Capcom.I brevetti specifici coprono una serie di dettagli, come l'importazione e ...

Nintendo vince la causa contro i siti web che forniscono i mezzi per piratare i giochi per Switch : I provider di servizi internet del Regno Unito dovranno bloccare i siti web che forniscono i mezzi per piratare i giochi per Switch. Così è scritto nella sentenza che ha vinto Nintendo in tribunale.L'ingiunzione richiede che i cinque principali ISP del Regno Unito, Sky, BT, EE, Talktalk e Virgin Media, blocchino o almeno impediscano l'accesso a quattro siti Web che aiutano a distribuire giochi Switch piratati, hardware modificato o forniscono ...

Il grande ritorno dell’app Trenit : vinta la causa contro Trenitalia : Eravate utenti affezionati dell'app Trenit? Vi sarete senz'altro accorti della sospensione del servizio successiva alla decisione di Trenitalia, che optò per l'inibizione dello stesso per i motivi che vi abbiamo spiegato in questo articolo di fine luglio. Il Tribunale di Roma non ha voluto sentire ragioni, schierandosi dalla parte degli sviluppatori: provate adesso a scaricare l'applicazione da iTunes Store e Play Store, non resterete delusi. ...

Venezia - attivisti per l’ambiente : “Ora la prima causa legale contro lo Stato per inadempienza dei politici sui cambiamenti climatici” : “Il giudizio universale sta arrivando: scioglimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra”. Per questo motivo, nell’ultima giornata del campeggio climatico internazionale al Lido di Venezia viene lanciata una campagna legale chiamata proprio “Giudizio Universale”. Il piano è quello di unire agli ...

Giovani - suicidio seconda causa di morte. Incontro al Bambin Gesù : Roma – Il suicidio, nel mondo, e’ la seconda causa di morte tra Giovani e Giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio e’ in calo, rileva l’Istat, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. Al Bambino Gesu’, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 ...

Ariana Grande : causa da 10 milioni contro Forever 21 : Ariana Grande ha fatto causa al colosso del fashion retail 'Forever 21' per aver usato la sua immagine, i testi delle sue canzoni e una modella che le assomiglia per la nuova campagna pubblicitaria. causa da 10 milioni per aver usato l'immagine della cantante Forever 21 è un colosso del fashion retail cino-americano dal profitto miliardario che appartiene ai fratelli Do Won Chang e Jin Sook Chang. In causa anche il brand di make up e prodotti di ...

Dolunay - trama puntata 69 : Hakan rimanda il suo piano contro gli Aslan a causa di Leman : Prosegue ancora per poco l’appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo italiano dell’attrice Ozge Gurel, già conosciuta per aver prestato il volto di Oyku Acar nella fiction Cherry Season. Nella puntata che andrà in onda giovedì 5 settembre 2019, il perfido antagonista Hakan Onder tenderà una crudele trappola ad Asuman Pinar, per rovinare la vita di Ferit Aslan in modo ...

Centinaia di voli cancellati in tutta Europa a causa di un guasto al controllo del traffico aereo : A causa di un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo in Francia sono stati cancellati Centinaia di voli in tutta Europa. La sola compagnia Easyjet ha annullato 180 partenze, migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti.Continua a leggere

MediaforEurope - Vivendi vince causa contro Mediaset : Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da

Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario sulla causa di divorzio : La Suprema Corte dà ragione al Cavaliere che si aggiudica così l'ultimo round della lunga partita giudiziaria. Già la Corte d'Appello di Milano aveva sancito lo stop al maxi assegno di mantenimento mensile da 1,4 milioni alla ex moglie, che ora deve restituire anche 45 milioni.

Ciclismo - svelata la causa della morte di Bjorg Lambrecht : ha colpito un riflettore stradale e ha perso il controllo : Si è fatta luce sulla causa del decesso di Bjorg Lambrecht, il ciclista morto poche settimane fa durante il Giro di Polonia. Le autorità di Rybnik, la località dove è avvenuta la tragica caduta del corridore belga, hanno avviato un’indagine e hanno ricostruito la dinamica dell’incidente come ha rivelato in anteprima il quotidiano Het Nieuwsblad. Il ragazzo è finito addosso a un cosiddetto occhio di gatto, un piccolo riflettore ...