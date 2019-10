Imprese | Istat | tasso investimento pari al 21 | 6% | +0 | 1 punto

Istat : “A settembre ripresa della fiducia dei consumatori ma cala quella delle Imprese. Per la manifattura è ai minimi da 5 anni” : Lieve ripresa, a settembre, dell’indice del clima di fiducia dei consumatori. Ma registra al contrario un lieve calo quello delle imprese. In particolare per la manifattura scende al livello più basso dall’ottobre del 2014, cioè da quasi cinque anni. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’Istat. Per i consumatori l’indice segna su agosto un “contenuto aumento” (da 111,9 a 112,2), mentre si registra una diminuzione ...