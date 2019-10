Imma Tataranni – Sostituto procuratore | la mummia nella gravina | anticipazioni domenica 6

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Imma e la peggio gioventù : anticipazioni : Secondo appuntamento con Imma Tataranni, il magistato dalla grande memoria protagonista della nuova serie crime prodotta dalla Rai. Il secondo episodio della prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda domenica 28 settembre dalle 21.25 in poi su Rai1. Nei panni della protagonista sempre Vanessa Scalera. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, seconda puntata: anticipazioni trama A Nova Siri viene trovato il ...

Imma Tataranni - tensione sul set : Vanessa Scalera svela cos’è successo : Anticipazioni Imma Tataranni, Vanessa Scalera: “Momenti di tensione sul set…” Ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale NuovoTv uscito oggi Vanessa Scalera, protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. E nell’intervista in questione l’attrice, parlando delle riprese della serie tv in onda la domenica sera in prima visione, per ...

Imma Tataranni - Terza Puntata : Imma Vicinissima ad Ippazio! : Imma Tataranni, trama Terza Puntata: l’appuntato Calogiuri e il sostituto procuratore sono sempre più vicini. Intanto Imma deve fare i conti con uno scontro con il Procuratore Capo… Imma Tataranni sta appassionando molto il pubblico italiano, davvero coinvolto da un tipo di fiction innovativo. Il giallo, che mescola anche il sentimentale e il comico, è giunto alla sua Terza Puntata. Ecco cosa sta per succedere all’amatissimo ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 29 settembre : Imma Tataranni vince su Fabio Fazio e Barbara d’Urso : La seconda puntata di Imma Tataranni sostituto procuratore su Rai1 vince la prima serata di domenica 29 settembre con 4 milioni 389mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Sempre in prima serata su Rai2 esordisce con 1 milione 907mila telespettatori con l’8.2% Che tempo che fa (rispetto alla media di fascia di Rai2 nella stagione 2018-19 il programma fa guadagnare +1,4 punti share). Il programma di Fabio Fazio ...

Ascolti tv - boom per 'Imma Tataranni' e la d'Urso cala ancora. Fazio sopra la media su Rai2 : Oltre 4 milioni e il 20% di share per la seconda puntata della fiction di Rai1, su Canale 5 Live si ferma all'11%

Ascolti tv - “Imma Tataranni - Sostituto Procuratore" batte i grandi dei talk : La pm ha steso i grandi dei talk. In una prima serata domenicale che vedeva schierati nei propri salotti televisivi Giletti, D’urso e Fazio, a spuntarla in termini di auditel è stata invece la fiction Rai.La seconda puntata della serie “Imma Tataranni - Sostituto Procuratore” ha registrato 4.389.000 telespettatori, con uno share del 20.1%: è il programma più visto di domenica 29 settembre.Nella sfida a tre, ...

Ascolti tv - vince la serata Imma Tataranni su RaiUno - crolla Barbara D’Urso - buon debutto per Fazio Fazio : Una domenica televisivamente trafficata con una concorrenza che stimola analisi e polemiche. Partendo dai numeri, ovviamente. A vincere la serata del 29 settembre è Rai1 con la fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore che porta a casa 4.389.000 telespettatori e il 20%, la serie con Vanessa Scalera segna un calo rispetto a setti giorni fa ma ottiene comunque ottimi Ascolti. Ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5 dove Live-Non è la ...

Ascolti TV | Domenica 29 settembre 2019. Imma Tataranni 20.1% - Live – Non è la D’Urso 11.9% - Fazio 8.2%-8.5% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Vanessa Scalera Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.5% con 1.563.000 ...

Anticipazioni Imma Tataranni del 6 ottobre : le indagini su caso di un corpo mummificato : La nuova fiction di Rai 1 intitolata 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è riuscita a conquistare il pubblico televisivo fin dalla prima puntata, tanto da essere ribattezzata da taluni come il nuovo 'Commissario Montalbano'. Non solo le indagini alle quali vengono associate anche storie di vita privata, ma anche l'Immagine di una protagonista forte e ironica, che dedica tutta se stessa al lavoro, permettono alla nuova serie di attestarsi ...

Imma Tataranni - la 2^ puntata in replica su Rai Play : viene ucciso un giovane di Nova Siri : Dopo l'ottimo risultato d'ascolti della scorsa settimana, ritorna sulla rete ammiraglia una delle serie più attese di questo autunno televisivo, "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Domenica 29 settembre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della prima stagione della serie, "Come piante tra i sassi", in cui la protagonista, Imma, è stata costretta ad indagare sulla morte di un giovane di Nova Siri. La ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Seconda puntata di domenica 29 settembre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Anticipazioni Imma Tataranni terza puntata - cosa succede domenica 6 ottobre : Imma Tataranni terza puntata, le Anticipazioni per domenica 6 ottobre: ecco cosa succederà Stiamo per darvi le Anticipazioni sulla terza puntata di Imma Tataranni. La fiction ha ormai conquistato il pubblico di Rai 1, registrando degli ascolti altissimi con la prima puntata e scopriremo domani se si confermerà campione della serata con il secondo appuntamento. […] L'articolo Anticipazioni Imma Tataranni terza puntata, cosa succede domenica ...