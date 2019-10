“Il sindaco del rione Sanità” è l’anti-Gomorra

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È“Ildel, l’ultimo film del regista partenopeo Mario Martone: una rivisitazione in chiave contemporanea dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo, che già lo stesso regista mise in scena nel 2017, e che all’ultima Venezia 76° ha ottenuto il Leoncino d’oro. Antonio Barracano (Francesco Di Leva) è un boss quarantenne delSanità – ex pastore – che dopo un omicidio da cui è uscito giudizialmente assolto si è fatta una sua tenuta sotto il Vesuvio e per le sue qualità riconosciute svolge il ruolo di giustizia parallela per chi a lui – pretore senza laurea – si rivolge per dirimere le proprie controversie. Ha una moglie Armida (Daniela Ioia), due figli: Gennaro (Domenico Esposito) e Geraldina (Morena Di Leva) e tutta una serie di familiari che gli coprono le spalle: finanche un medico Antonio – ‘O professore (Adriano Pantaleo) – ...

