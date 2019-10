Il seno nuovo di Ambra Lombardo a Pomeriggio Cinque | Kiko si è rassegnato

Abito attillato e zero reggiseno. Elisa Isoardi - col nuovo look (postdieta) è una vera bomba : Elisa Isoardi è pronta per tornare al timone de “La prova del cuoco”. La conduttrice ha lasciato un’intervista al settimanale Oggi e si è fatta fotografare con un delizioso piatto di pasta e un vestito super attillato che ha mandato in visibilio i suoi fan. La copertina è già sul suo profilo Instagram, ed ha riscosso non poche curiosità. Il programma vedrà l’alba molto presto, ma ciò che attira l’attenzione dei suoi followers sono i lineamenti ...