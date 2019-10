Il Segreto | spoiler 5 e 6 ottobre | Isaac apprende che Antolina l' ha tradito

Il Segreto - spoiler Spagna 7-11 ottobre : Marcela ferma una lite tra Matias e Tomas : Gli spoiler de Il Segreto in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna svelano che Ignacio proverà a convincere la Marchesa a trovare un accordo con i lavoratori. Peccato che Isabel gli chieda di andarsene con un nulla di fatto. Matias Castaneda, intanto, convincerà i minatori a proseguire nella loro lotta, sebbene non ci sia la possibilità di negoziare con Maqueda. A tal proposito, Francisca consiglierà alla cugina di Salvador di usare le ...

Il Segreto - spoiler iberici : potrebbe ritornare Eulalia Castro per vendicarsi di Francisca : Lo scorso mese la soap opera Il Segreto ha subito una vera rinnovazione in Spagna. Le trame sono state caratterizzate da un salto temporale di 4 anni, che ha segnato l’uscita di scena di alcuni storici protagonisti e dei nuovi arrivi. Le ultime anticipazioni provenienti dalla penisola iberica sono molto clamorose, perché annunciano il probabile ritorno di una vecchia nemica di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il personaggio questione è ...

Il Segreto spoiler : Elsa recupererà i soldi rubati da Fernandez : Secondo le ultime anticipazioni delle puntate della soap opera iberica de Il Segreto che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Elsa Laguna dopo essersi sposata con Isaac Guerrero riceverà una lettera dal dottor Alvaro. In particolare, proprio il dottore che aveva rubato i soldi alla Laguna, si farà vivo nuovamente con quest'ultima tramite una lettera e le chiederà di incontrarsi. Con grande sorpresa, la moglie del carpentiere ...

Il Segreto - spoiler : Elsa ritrova Alvaro dopo le nozze con Isaac : Sorprendenti novità arrivano da Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. Le trame in onda in Italia tra qualche settimana rivelano che Elsa Laguna riceverà una lettera da Alvaro Fernandez. Ebbene sì, il dottore che l'aveva depredata prima delle nozze chiederà di avere un incontro con l'ex fidanzata, che nel frattempo diventerà la moglie di Isaac Guerrero. Il ...

Il Segreto - spoiler dal 7 al 12 ottobre : Julieta e Saul lasciano Puente Viejo : Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto stupiranno i fan della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, Carmelo sarà preoccupato per la questione dei braccianti. In seguito, Prudencio deciderà di aiutare Lola. Nel frattempo Severo e Carmelo aiuteranno Saul e Julieta ad organizzare la loro fuga da Puente Viejo verso Roma. Severo chiede un prestito a Prudencio, Isaac smaschera ...

Il Segreto - spoiler 3 e 4 ottobre : Elsa ha un malore - Francisca uccide Roberto : Torna lo spazio con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato nato da un'idea di Aurora Guerra che narra gli intrighi e gli amori impossibili di Puente Viejo. Gli spoiler degli episodi di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre annunciano grossi colpi di scena per i telespettatori italiani. In particolare, la salute di Elsa Laguna avrà un tracollo in seguito ad una lite con Antolina, mentre Roberto Sanchez troverà la morte dopo essere stato smascherato da ...

Il Segreto - spoiler : Isaac ricatta Antolina per far tornare in libertà Elsa : L’attenzione del pubblico italiano della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto, continuerà ad essere indirizzata su tre personaggi. Si tratta di Isaac Guerrero, che non appena la sua amata Elsa Laguna verrà arrestata, farà il possibile per farla tornare in libertà. Il falegname minaccerà la moglie Antolina Ramos, costringendola a ritirare la denuncia che ha presentato in commissariato contro la donna più importante della sua vita. Il ...

Il Segreto - spoiler : Fernando fa una proposta di matrimonio a Maria Elena : Il perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano) protagonista della serie televisiva iberica Il Segreto, nei nuovi episodi italiani farà un gesto clamoroso. Il figlio del defunto Olmo nel capitolo numero 2.068, sorprenderà la sua nuova fiamma Maria Elena Casado De Brey (Patricia Ponce de Leon). L’acerrimo nemico di Gonzalo Castro, di fronte a tutti i membri de la casona, chiederà alla sua fidanzata di diventare sua moglie con una romantica proposta di ...

Il Segreto spoiler al 12 ottobre : Isaac scoprirà che sua moglie l'ha sposato con l'inganno : Le trame della prossima settimana della soap opera spagnola de 'Il Segreto' saranno ricche di colpi di scena e sorprese. In particolare, secondo le ultime anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 ottobre al 12 ottobre su Canale 5, Isaac Guerrero tornerà dalla sua amata Elsa Laguna e scoprirà che sua moglie Antolina Ramos non ha fatto altro che prenderlo in giro. Ma non è tutto perché tra gli altri colpi di scena della prossima ...

Il Segreto spoiler : Carmelo perde la moglie Adela a causa di un incidente stradale : Nell'episodio della popolare telenovela Il Segreto andato in onda in Spagna il 7 giugno 2019, e che in Italia andrà in onda prossimamente, uno storico personaggio femminile ha fatto una tragica fine. Si tratta di Adela Arellano (Ruth LIopis), che dopo aver rischiato di passare a miglior vita a causa dello spostamento della scheggia rimasta in una zona del suo cervello, per via della pallottola ricevuta dal nemico Faustino, è uscita di scena in ...

Il Segreto - spoiler 1°- 2 ottobre : Roberto escogita la sua fuga - l'Ortega compra l'enoteca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ormai da moltissimi anni in Italia con un discreto successo di pubblico. Gli spoiler delle puntate di martedì 1° e mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 16:10 dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Roberto Sanchez tramerà alle spalle di Francisca Montenegro. L'uomo, infatti, organizzerà un nuovo piano di fuga insieme a Maria, mentre Prudencio Ortega ...

Il Segreto - spoiler : Elsa apprende di poter rimanere in vita grazie ad una costosa cura : Ci saranno dei momenti ricchi di tensione nei nuovi appuntamenti della soap opera Il Segreto. Tra qualche settimana i telespettatori italiani vedranno ancora una volta Antolina Ramos lottare con tutte le sue forze per rimanere con il marito Isaac Guerrero. L’ex ancella dopo essere stata smascherata dal dottor Alvaro Fernandez, si renderà protagonista dell’ennesima macchinazione. La diabolica bionda oltre a far finire Elsa Laguna dietro le sbarre ...

Il Segreto - spoiler del 30 settembre : Isaac alla ricerca di Alvaro per vendicare la Laguna : Un nuovo appuntamento con la soap Il segreto attende i telespettatori nel corso del pomeriggio di lunedì 30 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Molti colpi di scena e intrighi terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica, soprattutto dopo quanto accaduto ad Elsa la quale, come sappiamo, è stata ingannata e tradita dal suo promesso sposo. Il dottor Alvaro infatti è fuggito proprio il giorno delle nozze, lasciandola ...

Il Segreto - spoiler : Severo sospetta che Francisca sia la causa della sua rovina : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera iberica che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Gli spoiler delle nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Severo Santacruz sarà sempre più certo che dietro i suoi guai finanziari ci sia lo zampino di Francisca Montenegro. Una supposizione che troverà l'appoggio di Prudencio Ortega ma non di Carmelo Leal. Il Segreto: ...