Il Segreto anticipazioni all' 11 ottobre | Isaac scioglie il matrimonio con la moglie

Il Segreto / Anticipazioni 4 ottobre : lo scontro tra Isaac e Antolina si avvicina! : Il Segreto , Anticipazioni puntata 4 ottobre : Francisca attira Roberto in una trappola mortale. Saul è pronto per la confessione a Cifuentes.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Elsa avrà indietro il denaro rubato da Alvaro : Nelle attuali puntate de Il Segreto , Elsa ha appreso di avere commesso un terribile errore fidandosi di Alvaro che, oltre ad averla abbandonata sull'altare, le ha anche rubato tutti i suoi averi. Quello che sarà un brutto colpo per la protagonista femminile della telenovela, rappresenterà però anche l'inizio della resa dei conti con Antolina. Il medico, infatti, informerà Isaac di come la moglie gli abbia mentito con la tempistica della ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole costruire una bomba. Perché? : Uno dei personaggi principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto sarà senz’altro SEVERO Santacruz (Chico Garcia); com’è già noto, l’uomo entrerà nuovamente nel mirino delle perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale non esiterà a far fallire la nuova impresa del latifondista. Ripercorriamo insieme i passaggi fondamentali di questa nuova storyline… Il Segreto , news: ecco come Francisca vuole far ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Donna Francisca torna per riprendersi la villa : Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che ha segnato l'inizio della dodicesima stagione. L'incendio provocato da Fernando Mesia distruggerà diversi edifici di Puente Viejo, spingendo i suoi abitanti alla fuga. Tra di essi, ci saranno anche Donna Francisca e Raimundo che piangeranno la perdita della villa e decideranno di trasferirsi a Madrid per cominciare una nuova vita. La loro idea ...

Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 ottobre : Isaac smaschera le bugie di Antolina : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 7 al 13 ottobre in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che stanno per arrivare degli episodi a dir poco clamorosi per il personaggio di Antolina, la quale dopo aver agito credendo che nessuno mai l'avrebbe smascherata, dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa. Isaac, ...