Il primo successo della barriera per ripulire il Pacifico

Franca Valeri : ""Avevo un’attitudine alla gioia. A che posto ho messo l’amore? Al secondo. primo il successo" : Attrice, scrittrice, raffinata umorista, Franca Valeri ha da poco compiuto 99 anni e il 5 ottobre sarà presente al festival L’Eredità delle donne, a Firenze. In questa occasione, l’artista ha scelto di raccontarsi a “Io Donna”.Quando le chiedono quale sia stata la sua gioia più grande in questi 99 anni, Franca Valeri risponde sicura:Il teatro, il successo. Ero una gigiona, l’applauso mi appagava ...

Eseguito con successo il primo jailbreak di iOs 13 - 1 su iPhone X : (Foto: Twitter @axi0mX) È stato Eseguito con successo un primo jailbreak di iOs 13,1 su un iPhone X sfruttando l’exploit Checkm8 che è diventato particolarmente celebre negli ultimi giorni grazie al lavor dello sviluppatore axi0mX. Il metodo appena svelato funziona su gadget con iOs e processori dall’A5 all’A11, dunque da iPhone 4S fino appunto a iPhone X, spaziando anche su vari iPad e iPod Touch e si basa sul boot del dispositivo, ...

Battisti-Mogol - le canzoni della coppia arrivano (finalmente) in streaming : online dal 29 settembre. E i fan ricordano il primo successo del 1967 : Al mondo della musica online mancava ancora una voce. Quella di Lucio Battisti, del suo “Canto Libero” o della sua “Canzone del sole”. Al massimo si poteva trovare solo qualche rifacimento, a volte anche stonato. Ma da domenica 29 settembre non sarà più così: i brani del cantautore, a doppia firma con il paroliere Mogol, saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming. Una gioia per i fan della coppia Battisti ...

Successo Sì Tav : "Federica" apre il primo tunnel di 9 chilometri : Nadia Muratore Torino - Giornata storica per la linea dell'alta velocità Torino-Lione: dopo 21 minuti di scavo è caduto l'ultimo strato di roccia che separa i primi nove chilometri di scavo - dei 115 totali - della maxi-galleria, dalla gigantesca camera sotterranea dove la fresa sarà smontata e da dove partiranno le altre trivelle per proseguire l'opera, la cui entrata in servizio è prevista nel 2030. L'ultimo diaframma si trovava in ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : inizia la sfida all’Olimpico! Giallorossi a caccia del primo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Non si è ancora acceso Dzeko, che per il momento è ingabbiato nella trappola dei centrali difensivi ospiti. 11′ Non ha fretta nel far girare il pallone il Basaksehir, che in queste prime battute bada a controllare il ritmo della gara tenendolo basso. 10′ Subisce fallo anche Juan Jesus in uno scontro aereo con Gulbrandsen. Il possesso torna ancora fra i piedi dei giocatori ...

Elliott - primo successo del fondo attivista in AT&T : verso uno scorporo di DirectTv : La crociata di Elliot Management per costringere AT&T a rivedere la sua strategia di diversificazione nei media dà forse i primi risultati: i vertici del colosso di telecomunicazioni e media sarebbe pronto a sbarazzarsi di almeno una delle sue grandi acquisizioni degli ultimi anni, quella da 49 miliardi di dollari della televisione satellitare DirectTv completata nel 2015

La Vuelta di Spagna fa grande Roglic - primo successo in un Grand Tour per lo sloveno : record anche per Valverde e Pogacar : Si è conclusa ieri l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, tanti i primati battuti dai primi tre classificati: il re però è primoz Roglic La Vuelta di Spagna ha un nuovo re, si chiama primoz Roglic e ieri ha alzato finalmente le braccia al cielo conquistando il primo Grand Tour della sua carriera. AFP/LaPresse Il corridore della Jumbo-Visma è il primo sloveno della storia a vincere una delle tre corse a tappe più importanti ...

Moto3 – Il Team SIC58 vince anche a Misano - primo successo in carriera di Suzuki sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : Il giapponese vince con il Team di Paolo Simoncelli sulla pista intitolata al figlio, prendendosi così il primo successo in carriera Una storia bellissima, scritta a quattro mani da Paolo Simoncelli e Tatsuki Suzuki. Il giapponese ottiene a Misano la prima vittoria in carriera in Moto3, lo fa al termine di una gara bellissima con il Team SIC58 sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Una favola a lieto fine, che manda in estasi anche ...

Live Avellino-Teramo Serie C - Ignoffo cerca il primo successo interno - Tedino il riscatto : La terza giornata del girone C di Serie C propone l'anticipo tra Avellino e Teramo, due compagini che ambiscono ad obiettivi diametralmente opposti: i biancoverdi di mister Ignoffo, dopo il passo falso del primo turno, in cui è arrivato il capitombolo casalingo con il Catania, sono riusciti a conquistare i primi tre punti stagionali, superando al Luigi Razza la Vibonese, grazie alla rete di Rossetti. Gli abruzzesi allo stesso modo hanno ...

Rating - arriva il primo successo del governo Conte bis Standard and Poor's : può migliorare il giudizio sull'Italia : Non solo il calo dello spread e il rialzo della Borsa di Milano, la nascita del governo Conte bis porta con sé un'altra ottima notizia economico-finanziaria, soprattutto in vista della Legge di Bilancio e della trattativa con Bruxelles (con l'occhio sempre puntato sul debito... Segui su affaritaliani.it

Sulla Tav il Pd di Zingaretti centra il suo primo successo politico : Uscire dall'aula, votare contro, astenersi. Per giorni il Pd si è arrovellato Sulla strategia migliore da tenere al Senato Sulla mozione No Tav del M5s. Alla fine i senatori democratici sono rimasti al loro posto, hanno votato contro il testo proposto dai grillini e a favore delle altre mozioni pres

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : che rimonta! primo successo azzurro al Luzhniki : Inizia bene, con qualche patema di troppo ma bene, l’avventura azzurra al Campionato Europeo di Mosca. Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che sono tornate al successo ad un mese dall’ultima vittoria ottenuta agli ottavi di finale del Mondiale di Amburgo, battendo in rimonta 2-1 le greche Arvaniti/Karagkouni. Gara difficilissima per la coppia italiana che è partita malissimo, perdendo il Primo ...

