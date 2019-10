Il Papa pensa alla successione | la nomina che blinda la Chiesa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinale Parolin eFrancesco Il cardinale Pietro Parolin accostato al patriarcato di Venezia, che negli ultimi 100 anni ha donatotre pontefici. Ecco il discusso scenario C'è aria di rimescolamento delle alte cariche in Vaticano: l'attuale segretario di Stato Pietro Parolin come possibile nuovo patriarca di Venezia, un'arcidiocesi che ha donatopiù di un. Trattasi di una voce, che però inizia a circolare. E ci sono alcuni elementi che rendono plausibile questo scenario. Intanto l'attuale patriarca, mons. Francesco Moraglia, non verrà creato cardinale nel prossimo concistoro. Non è un fatto consueto che l'ecclesiastico incaricato in quella zona d'Italia non faccia parte del sacro collegio.tradizione, per ora, non è stata data continuità. Può essere un segnale che anticipa una. Un discorso simile vale per ...

nmirotti : @maiocchirosanna @CittadinaJ Davvero?Pensa che a casa mia (mamma milanese di origini tedesche, papà di Reggio Emi… - MauroCapozza : RT @ManconiMita: @VittorioSgarbi Il papa tuo? È chiaro che non c'è bisogno che si esprima ma sopratutto che ingerisca, il cattolico fa quel… - EnricoVellucci : @Drittorovescio_ @lageloni La chiesa, ovvero il Papa, deve smetterla di intromettersi nella politica italiana, solo… -