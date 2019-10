Il nuovo video di Call of Duty | Modern Warfare è dedicato alla realizzazione del Capitano

La sigla di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per Maledetti Amici Miei - nuovo show di Giovanni Veronesi su Rai2 (video) : Mentre lavora col resto della band al nuovo album di inediti atteso per il prossimo anno, il successore di Amore Che Torni, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha inciso anche la sigla di coda di Maledetti Amici Miei, il nuovo show del regista Giovanni Veronesi in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Ospite della prima puntata insieme a Carlo Verdone, Sangiorgi ha scritto ed interpretato la canzone che fa da sigla finale allo ...

Il promo di Volevo Fare la Rockstar - Valentina Bellè e Giuseppe Battiston nel nuovo family drama di Rai2 (video) : Si intitola Volevo Fare la Rockstar la nuova serie di Rai2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston prossimamente in onda in tv e disponibile in streaming su Raiplay. Un titolo che va ad arricchire il catalogo della fiction di Rai2, fino a qualche anno fa completamente fermo per mancanza di budget ma ora tornato a crescere con titoli come La Porta Rossa, Rocco Schiavone e la nuova serie prodotta da Pepito Produzioni in cui Battiston e la ...

Willy Il Principe di Bel-Air diventa una linea d’abbigliamento : Will Smith svela il nuovo progetto (video) : Complice l'effetto nostalgia degli anni Novanta e il ritorno della serie su Netflix, Will Smith non ha perso occasione per pubblicizzare la nuova linea d'abbigliamento ispirata a Willy Il Principe di Bel-Air. La collezione comprende una 26 pezzi, tra cui T-shirt, tute, giacche, camicie, felpe, ma anche accessori come ciondoli e cover per cellulari. L'attore ha lanciato il suo nuovo progetto attraverso un video su Instagram, in cui indossa ...

The Surge 2 : il nuovo video fornisce suggerimenti per sopravvivere a Jericho City : Attraverso un comunicato stampa, Deck13 e Focus Home Interactive hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo filmato incentrato su una serie di suggerimenti utili per andare avanti nel mondo di The Surge 2.Il gioco è disponibile da una settimana e i giocatori hanno già intrapreso la loro avventura nelle profondità di Jericho City. Utilizzando il caratteristico sistema di puntamento agli arti di The Surge 2, i giocatori dovranno fare a pezzi i ...

Nadia Toffa - Davide Parenti : “Esempio per molti”. A Natale un nuovo video : Nadia Toffa: A Natale la rivedremo in un nuovo video. La rivelazione di Davide Parenti La nuova stagione de Le Iene si è aperta ieri e non poteva iniziare senza ricordare l’amata Nadia Toffa, scomparsa solo pochi mesi fa. L’omaggio alla Iena è stato memorabile ed ha commosso davvero tutti. 100 Iene, ieri sera, si […] L'articolo Nadia Toffa, Davide Parenti: “Esempio per molti”. A Natale un nuovo video proviene da ...

Nadia Toffa - a Natale un nuovo video : ci saranno tutte le persone a cui ha voluto bene : L'omaggio che Le Iene vogliono tributare a Nadia Toffa non finisce con la puntata inaugurale di questa stagione, andata in onda ieri con conduttori e inviati di oggi e del passato uniti nel...

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy si mostra in un nuovo video gameplay : The Bradwell Conspiracy è l'ispirato thriller narrativo dello sviluppatore A Brave Plan e del publisher Bossa Studios in arrivo questo autunno su PC e console.Nel gioco, il protagonista si risveglia all'indomani di una devastante esplosione. Scoprendo altri sopravvissuti intrappolati dall'altra parte di una porta bloccata, il vostro personaggio dovrà comunicare usando un paio di occhiali Bradwell AR Smart, scattando foto di ciò che lo circonda ...

Dallo Spazio un nuovo messaggio di Luca Parmitano : “I sogni dei bambini possono diventare realtà” [VIDEO] : Direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), manda un importante messaggio a bambini e ragazzi dedicando loro un video sull’importanza di inseguire i propri sogni. Il progetto nasce da una idea dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con Playmobil in collaborazione con ESA con l’obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi l’interesse per le attività spaziali e ...

Un intero match di Project Resistance in un nuovo interessante video gameplay : Capcom ha mostrato un match intero dello spin-off di Resident Evil, Project Resistance.Il video visibile più in basso mostra la partita sia dal punto di vista dei sopravvissuti che dal punto di vista del "giocatore mastermind", che può scatenare nemici e zombie per eliminare gli altri. Project Resistance è uno sparatutto a squadre che si appoggia fortemente su un multiplayer asimmetrico 4v1 e, nel video, vediamo i tre giocatori mentre affrontano ...

The Last of Us Part II : un nuovo video gameplay mostra una parte della recente demo con l'audio in game : Lo scorso 24 settembre The Last of Us Part II è stato presentato nel media event dedicato e, in questa, occasione, è stata mostrata una demo solo alla stampa.Questa demo, dunque, non è stata condivisa con i numerosi fan in attesa del sequel, ma un video ci offre ora un'occhiata a una Parte di questa versione del gioco.Il video in questione, ci mostra TLOU2 in azione in 4 minuti di gameplay senza alcun commento. Possiamo vedere Ellie e Dina alla ...

Formula 2 – Un nuovo spaventoso incidente : pauroso schianto a Sochi - piloti illesi [VIDEO] : Ancora un incidente in Formula 2: paura anche a Sochi, piloti fortunatamente illesi Con le gare di Formula 2 non si smette mai di vivere momenti spaventosi: anche oggi, a Sochi, durante il primo giro del Gp di Russia, un pauroso incidente ha fatto allarmare tutti, a poche settimane dalla tragica scomparsa di Hubert per l’incidente di Spa. Dopo un contatto tra Mazepin e Aitken, che rientrava sul tracciato dopo aver tagliato una curva, ...

Ecco il nuovo film di Ficarra e Picone - “Il primo Natale” è un’esplosione di risate (VIDEO) : E’ pronto il settimo film di Ficarra e Picone. Si preannuncia già come il campione d’incassi del periodo natalizio il nuovo film di Ficarra e Picone. E il titolo la dice già lunga: “Il primo Natale”. Quando esce il nuovo film di Ficarra e Picone? L’ultima “fatica” del duo comico siciliano, tra i più popolari in Italia, arriverà in sala dal 12 dicembre. La pellicola è prodotta daAttilio De Razza, la storia è stata ideata e scritta dagli ...

Bravi Tutti Voi è il nuovo singolo di Levante da Magmamemoria (video e testo) : Il nuovo singolo di Levante è Bravi Tutti Voi. Il brano anticipa l'uscita di Magmamemoria, in programma per il 4 ottobre, e arriva dopo il singolo di lancio Andrà Tutto Bene e Lo Stretto necessario, che ha cantato in duetto con Carmen Consoli. Si racconta del nuovo singolo: "Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza. Ma se quel giudizio ...