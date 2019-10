Il gip di Roma nega l' archiviazione e dispone nuove indagini sull' omicidio Ilaria Alpi 

Marcello De Vito - ok del gip al giudizio immediato : l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma resta ai domiciliari : resta ai domiciliari Marcello De Vito, l’ex presidente dell’assemblea capitolina, attualmente sospeso, a processo con l’accusa di corruzione in uno dei filoni della maxinchiesta della procura di Roma sul nuovo stadio dei giallorossi. Il giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomasselli, infatti, ha accolto la richiesta dei pm che volevano il giudizio immediato per l’ex esponente del Movimento 5 stelle. De Vito ...

Viaggiare sulla metro di Roma è ancora un pericolo - dice il gip : Roma. La polizia, coordinata dalla procura di Roma, cerca di fare luce sulle cause che il 23 ottobre 2018 hanno provocato il grave incidente sulle scale mobili della metro Repubblica, nel quale sono rimasti feriti numerosi tifosi russi, nonché sul guasto alla scale mobili della fermata metro Barberi

Metro Roma - 4 sospesi per i guasti. Il gip : «Resta grave pericolo per i passeggeri» : Ordinanza di misura cautelare per 4 persone per i guasti delle scale mobili delle stazioni Metro di Roma. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato,...