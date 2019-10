Il giorno dopo il giorno della marmotta

Palozzi : ‘Cambiamo’ cresce giorno dopo giorno - benvenuta Candida Pittoritto : Roma – “cresce giorno dopo giorno la grande famiglia di “Cambiamo”. Oggi vogliamo dare il benvenuto a Candida Pittoritto, fondatrice e segretario di “Civiltà Italiana – Sovranisti Italiani”, donna competente e dalla grande caratura morale. Sono sicuro che lei e il suo gruppo saranno protagonisti del radicamento sul territorio, intrapreso con entusiasmo dal partito del presidente Giovanni Toti. Un percorso innovatore, liberale, democratico, ...

Operaio muore sul lavoro - la rabbia dei familiari : "Messo in regola il giorno dopo" : La tragedia lo scorso 8 luglio in zona Camilluccia, periferia nord di Roma. I parenti di Ion Munteanu chiedono giustizia...

Alberto Urso : “giorno importante” dopo Amici - Giordana a lei “Grazie del tuo amore” : Amici Celebrities, Alberto Urso agitato per un “giorno importante” Grandi emozioni per Alberto Urso e Giordana Angi dopo la seconda puntata di Amici Celebrities, e no: non hanno a che fare direttamente col programma di Maria De Filippi, che ieri tra l’altro ci ha regalato una discussione inaspettata fra la padrona di casa e Filippo […] L'articolo Alberto Urso: “giorno importante” dopo Amici, Giordana a lei ...

Un Samsung Galaxy Fold ha riportato danni allo schermo dopo un solo giorno di test : Samsung Galaxy Fold si conferma particolarmente fragile: un'unità di test di ha riportato danni allo schermo dopo poco più di un giorno di utilizzo. L'articolo Un Samsung Galaxy Fold ha riportato danni allo schermo dopo un solo giorno di test proviene da TuttoAndroid.

Dopo un solo giorno il display del Galaxy Fold è già rotto : Non ci è voluto molto perché il display del Galaxy Fold si rompesse, poco più di un giorno, 27 ore per la precisione e uno dei modelli in prova tra i recensori negli Stati Uniti è già rotto. L’unità in possesso di Brian Heater di TechCrunch presenta un difetto nella (Continua a leggere)L'articolo Dopo un solo giorno il display del Galaxy Fold è già rotto è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Nuovo caso Samsung Galaxy Fold? Dopo un solo giorno display rotto : Siamo al cospetto di un Nuovo caso con protagonista il Samsung Galaxy Fold? Il pieghevole Samsung appena rilanciato, almeno in alcuni mercati e non in Italia, ha ricevuto una recensione non certo lusinghiera da parte del sito di settore TechCrunch. Quello che è successo in queste ultime ore è inverosimile: il rivoluzionario dispositivo, nella sua seconda versione, dunque quella almeno sulla carta meno soggetta ad anomalie, ha mostrato dei ...

Il turn over logora solo se non vinci (la prevedibile critica del giorno dopo) : Il potere logora chi non lo ha, diceva il divo Giulio. Più prosaicamente, il turn over logora solo se non vinci. Oppure, probabilmente più correttamente, il turn over è un commutatore: se lo applichi e vinci, sei un genio; se lo applichi e perdi, finisci sotto processo. Lo stesso turn over. Pari pari. Cambi otto uomini a Lecce dopo aver battuto il Liverpool campione d’Europa, e nessuno batte ciglio anzi ti esaltano perché vinci 4-1, perché ...

Morgan : “Ho comprato il monopattino. Il giorno dopo lo hanno vietato e mi hanno pure investito” : “La mia situazione è una conseguenza di persone o organismi che mi sono nemici. E’ un fatto di libertà: non va molto di moda in italia, in questo rigore, l’uomo libero che dice che quel che pensa, l’uomo fantasioso”: così Morgan torna a parlare con i giornalisti dopo la presentazione del Premio Tenco, al Germi, il locale milanese di Manuel Agnelli. “Ho comprato un monopattino – continua Morgan, senza un ...

Terremoto Albania - il giorno dopo : più di 100 feriti - l'Italia pronta ad aiutare : La scossa più forte, di magnitudo 5.8, è stata registrata sabato intorno alle 16: è stata la più forte degli ultimi 30 anni...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : semifinali Karolina Pliskova-Tomljanovic e Martic-Mladenovic dopo un giorno infinito e sorprendente : E’ successo davvero di tutto nella lunghissima giornata, terminata intorno all’una di notte cinese, del WTA di Zhengzhou. Si dovevano recuperare cinque ottavi di finale su otto prima di giocare i quarti, e le sorprese non sono mancate. Negli incontri restanti degli ottavi, la ceca Karolina Pliskova ha chiuso un match che era rimasto in sospeso da due giorni contro la slovena Polona Hercog (6-3 7-5), mentre delle altre tre teste di ...

Reazione allergica fatale : 18enne muore dopo aver mangiato un hamburger il giorno del compleanno : Owen Carey, 18enne, aveva deciso di fare una gita a Londra con la famiglia per festeggiare insieme il suo compleanno. Stroncato da una Reazione allergica dopo aver mangiato del pollo alla griglia. L'inchiesta ha stabilito che nel menù non c'era scritto che il panino conteneva derivati del latte. E il giovane era allergico ai latticini...Continua a leggere

Cosa successe il giorno dopo l’impatto dell’asteroide che sterminò i dinosauri : (immagine: Getty Images) Per il nostro pianeta fu davvero una brutta giornata. Quella di 66 milioni di anni fa, quando un enorme asteroide si schiantò su quella che è oggi il Golfo del Messico, vicino a Chicxulub, e che provocò incendi, tsunami e l’estinzione del 75% della vita sulla Terra, compresi i dinosauri. Ma Cosa è successo esattamente in quel giorno? A raccontarlo sulle pagine di Pnas, in uno studio intitolato Il primo giorno del ...

Uccisa dopo la chiamata al 112 - i compagni ricordano Alexandra il primo giorno di scuola : A oltre un mese dalla morte di Alexandra Macesanu, la 15enne stuprata e Uccisa dopo 3 chiamate al 112, a Caracal, in Romania, i suoi compagni di classe l'hanno ricordata in occasione del primo giorno di scuola. La ragazza avrebbe dovuto sedere tra i banchi del liceo Mihai Viteazu con i suoi amici, ma è stata trovata cadavere 19 ore dopo aver dato l'allarme. Gli operatori del 112 l'avevano invitata a riagganciare per 'tenere libera la ...

Mike Bongiorno - dieci anni dopo : Michael Nicholas Salvatore, in arte Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 da un’agiata famiglia di italo americani, è morto l’8 settembre lasciando un impronta indelebile nella storia della televisione italiana. Tutto è iniziato dalla grande depressione del 1929 nell’America messa in ginocchio dal crollo di Wall Street. Il piccolo Michael all’età di 5 anni viene riportato in Italia a Torino, dove frequenta il liceo classico e scrive ...