Il giorno della sua laurea studente si toglie la vita | ​ Ho mentito ai genitori

Studente suicida il giorno della laurea : “Aveva mentito ai genitori - non aveva finito gli esami” : Nicholas Turner, 23 anni, di Tunbridge Wells, nel Kent, si è impiccato davanti casa dopo aver fallito l'ultimo esame alla Southampton University. Era il 23 luglio: i suoi familiari erano usciti di casa per andare a vederlo laurearsi. Sono stati loro a fare la drammatica scoperta.Continua a leggere

Il giorno dopo il giorno della marmotta : Nell’indimenticato film del 1993 “Ricomincio da capo” Bill Murray è Phil, un meteorologo televisivo che ogni giorno, il giorno della marmotta negli Stati Uniti, si sveglia e rivive la stessa giornata. Come Articolo Uno, ogni giorno che ne abbiamo occasione ci troviamo in uno studio televisivo, o sulle colonne di un blog o giornale, e ripetiamo la stessa cosa, ormai da mesi: serve superare i soggetti esistenti per una ...

Ustionato al lavoro il giorno prima della pensione : grave un operaio : Un operaio di 62 anni che oggi sarebbe andato in pensione è rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro in...

La satira del giorno : trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch : Fonte foto: Giovanni ZolaLa satira del giorno: trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch 1Sezione: Cronache Giovanni Zola

Notizie del giorno – Ibrahimovic lancia la bomba - denunciati quattro tifosi della Spal - indagato Petrachi : LA bomba lanciaTA DA Ibrahimovic – I club di Serie A e non solo pensano alla stagione in corso ma non solo le dirigenze sono al lavoro per anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di calciomercato invernali ed estive, si preannunciano mesi caldissimi con tante novità in arrivo. “Ciao Ricki, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa. Finalmente (I DETTAGLI E LE ULTIME DI MERCATO) denunciati tifosi della Spal – In ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : si inizia! Primo giorno di qualifiche - cosa aspettarci? Tocca a Cina - Canada - Francia e Belgio : l’analisi della gara : Venerdì 4 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la prima giornata è riservata al turno di qualificazione femminile: scenderanno in campo le prime sei suddivisioni, le altre sei saranno impegnate nella giornata di sabato 5 ottobre quando toccherà anche all’Italia. Diamo uno sguardo a cosa ci aspetta a SToccarda (Germania) e chi vedremo all’opera. PRIMA SUDDIVISIONE (ore 09.00): Si inizia in maniera soft, le ...

Lampedusa - in 72 sbarcano nel giorno del ricordo della strage del 2013 : Ancora sbarchi a Lampedusa nel giorno in cui l’isola diventata porta della speranza verso l’Europa per tanti migranti ricorda la strage nel Mediterraneo del 3 ottobre 2013 quando a poche miglia dalla costa in un naufragio morirono oltre 368 disperati, 20 i dispersi. 155 furono i superstiti di una delle più grandi ecatombi del mare degli ultimi anni.Tornando ad oggi, una motovedetta della Guardia costiera ha salvato al largo ...

Fondi russi alla Lega - Savoini era con Salvini il giorno prima della trattativa al Metropol : La trasmissione di Rai 3, Report, dimostra come Gianluca Savoini fosse a Mosca insieme a Matteo Salvini la sera prima della trattativa all'hotel Metropol di Mosca: Savoini era in prima fila all'incontro di Confindustria russia in cui parlava Salvini. La trattativa, inoltre, viene confermata a Report da un oligarca russo.Continua a leggere

Un’ora di camminata veloce al giorno - a ogni età - è il miglior alleato della longevità in salute : I nonni e le nonne italiani sono sempre più coinvolti nella vita familiare delle nuove generazioni e sono chiamati a tenere ritmi frenetici anche tutti i giorni, per questo è importante averne cura, aiutandoli nel preservare la loro autonomia fisica dal normale declino: il 77% di loro dichiara infatti di sentirsi ancora utile, soprattutto se può partecipare alle faccende domestiche, e il 35% pone proprio l’accento sull’autonomia come elemento ...

Il grande giorno della pesa annuale allo zoo di Whipsnade : E voi, come si pesa un ragno, lo sapete? Per scoprirlo potete sfogliare la nostra gallery che raccoglie le straordinarie immagini arrivate negli scorsi giorni dallo zoo di Whipsnade, nel Bedfordshire inglese, dove tutti gli animali ospiti dello zoo sono stati sottoposti al check-up annuale che prevede pesatura e rilevazione di altre statistiche vitali. Asini, tartarughe, rinoceronti, ma anche pinguini e lemuri: tutti, grazie a espedienti, metodi ...

Allerta ghiacciaio Planpincieux - parte della massa accelera : cede di 60 cm al giorno : Una parte del ghiacciaio sul Monte Bianco in Valle D'Aosta sta slittando sempre più velocemente verso il basso tanto da aver raggiunto un movimento di circa sessanta centimetri ogni 24 ore. Si tratta di circa 27mila metri cubi di massa, pari a oltre il 10% del totale. La massa più grande invece continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri al giorno.Continua a leggere

L’uomo del giorno - Andriy Shevchenko : l’amore per il golf - i retroscena della carriera dell’usignolo di Kiev : Andriy Shevchenko nasce a Dvirkivšcyna, vicino Kiev, il 29 settembre del 1976. Oggi per l’ex attaccante uscraino sono 43 anni. Quando arrivò in Italia c’era un calcio diverso. I romantici rimpiangeranno quegli anni tra la fine del ’90 e i primi 2000. Nel 1999 arriva un ragazzo sconosciuto, che scriverà la storia del Milan e non solo. Arriva da una scuola dura quella del colonnello Lobanovskyi, chiamato così perché faceva ...

Mr. Ripley - Andrew Scott protagonista della serie tv Showtime – Notizie del giorno : Mr. Ripley, Andrew Scott di Fleabag e Sherlock sarà il protagonista della serie Showtime tratta dai libri di Patricia Highsmith. Notizie del giorno. Showtime ha dato il via libera alla produzione della serie Ripley, ordinando otto episodi per la prima stagione. Ripley è un drama tratto dai libri di Patricia Highsmith sul personaggio di Tom Ripley e l’ordine è stato formalizzato adesso perchè il protagonista sarà Andrew Scott. Andrew Scott ...

Australia vs. Ferrero : “Le nocciole della Nutella raccolte da bambini pagati 10 euro al giorno” : Le maggiori catene di supermercati in Australia vogliono saperne di più sul presunto impiego di minori in Turchia nella raccolta delle nocciole, a seguito di un rapporto della BBC che rivela come in numerose coltivazioni del Paese sia molto frequente il lavoro di minorenni, anche di 10 anni, pagati poco più di 10 euro al giorno.Continua a leggere