Il CEO di Gearbox Randy Pitchford e l' ex avvocato dello studio mettono fine alla disputa

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'amministratore delegato die l'ex consigliere generaledi Borderlands, Wade Callender, hanno concordato di porreal lorolegale. Entrambe le cause infatti sono state ritirate dalle parti.Tutto è iniziato nel 2018 quandoha citato in giudizio Callender, un caro amico diper oltre 40 anni, per presunto fallimento nel rimborsare un prestito in contanti di 300.000 dollari destinato per il finanziamento di una casa, oltre a denaro aggiuntivo preso in prestito per spese legali personali. Callender è stato inoltre accusato di utilizzare una carta di credito aziendale per spese personali non approvate.Di contro, l'ex legale dia gennaio ha accusatodi aver violato i suoi doveri legali stipulando un accordo con Take-Two per ricevere la cifra di 12 milioni di dollari come bonus penale. Oltre a questo, ...

Eurogamer_it : Randy Pitchford di #Gearbox ed il suo ex legale mettono fine alla disputa. -