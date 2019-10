I problemi del traffico urbano si possono risolvere con il trasporto intelligente

Gianluca Pagliuca/ 'Il sesso prima delle partite non crea problemi' : Ex Inter e Sampdoria, nonchè numero 1 della Nazionale, Gianluca Pagliuca si racconta senza filtri: 'Ronaldo altra categoria rispetto a Messi e Cr7'.

Bordoni-Blasi : In Commissione lavori pubblici per risolvere i problemi del territorio : Roma – Dopo mesi di segnalazioni, interventi e richieste di appuntamento si è finalmente tenuta, grazie all’impegno concreto del coordinatore territoriale del V municipio, Enzo Blasi, la Commissione lavori pubblici sul problema della viabilità di Via Prenestina all’altezza di via Alberto da Giussano. Nonostante il problema fosse di tutta evidenza al Municipio, non fosse altro per gli interventi prestati dai competenti Vigili Urbani del V ...

Il Paradiso delle signore 4 spoiler : Umberto Guarnieri avrà dei grossi problemi finanziari : Tra pochissimi giorni, i telespettatori rivedranno su Rai 1 le nuove vicende della famosa soap opera Il Paradiso delle signore 4 in formato daily. Le anticipazioni si preannunciano ricche di novità, e rivelano in anteprima che a seguito di un salto temporale di cinque mesi ci saranno parecchi cambiamenti nella vita degli storici protagonisti. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ad esempio oltre a fare i conti con le capacità imprenditoriali del ...

Il paradiso delle signore 4 - anticipazioni : VITTORIO e MARTA - nuovi problemi? : Il passaggio del promo sulle reti Rai, in corso in questi giorni, testimonia l’imminente inizio de Il paradiso delle signore 4: la fiction daily di Rai 1 ricomincia dunque a tenerci compagnia (da lunedì 14 ottobre, per la precisione) e così sarà per tutta la stagione televisiva. Tra i personaggi che nella precedente annata del paradiso hanno avuto un finale più lieto ci sono sicuramente MARTA (Gloria Radulescu) e VITTORIO (Alessandro ...

Giulia De Lellis - problemi di pelle : ‘Ho fatto delle analisi - inizierò una cura’ : I tanti impegni professionali e lo stress dell’ultimo periodo che l’ha vista debuttare in libreria con il libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza iniziano a far sentire i propri effetti su Giulia De Lellis. L’influencer infatti spiega in una serie di Instagram story, come riporta il sito Gossipetv.com, che la sua pelle è particolarmente provata e necessita di una cura concordata con un dermatologo. ...

Le dimissioni del cda di Ama e i problemi di Trump con la crescita economica : E che si aspettavano il new deal (non quello green)? o il boom economico? o anche la ripresa in stile anni Ottanta? Insomma questa delusione generale per una manovra che si annuncia non troppo innovativa e poco, pochissimo, coraggiosa, mostra l'irrazionalità delle aspettative diffuse. A cena potete

Cresce tra intoppi e problemi la rete proprietaria Iliad : le previsioni da qui alla fine del 2019 : La copertura di rete offerta da Iliad continua a languire, limitata dai vari problemi incontrati per l'installazione delle antenne, non ultimo quello fatto registrare a Capannori, in provincia di Lucca. intoppi sicuramente fisiologici, e che si poteva immaginare il quarto operatore telefonico nazionale avrebbe potuto incontrare nella lunga crociata verso l'indipendenza dal roaming WindTre. Come riportato dal portale di informazione ...

Forza Italia lancia la sfida per governare e risolvere i problemi del territorio : Roma – Forza Italia IX Municipio coordinamento municipale: La riunione operativa dei quadri del partito presieduta da Piero Cucunato, Consigliere municipale di Roma Capitale, capogruppo e coordinatore del IX all’Eur si è posta come occasione per discutere del programma e del rilancio di Forza Italia all’Eur e in tutto il IX Municipio. “Abbiamo sentito i quadri e rimodulato il programma tematico sul nostro Municipio” dichiara il ...

Giulia De Lellis - problemi seri alla pelle : “Inizierò una cura - ho fatto delle analisi” : News Giulia De Lellis, l’influencer confessa seri problemi alla pelle Il successo di Giulia De Lellis è ormai indiscutibile, ed è per questo che qualsiasi problema che l’influencer condivide con i suoi fan diventa immediatamente d’interesse pubblico – diciamo così – e rimbalza da una parte all’altra del Web. Oggi Giulia ha pubblicato proprio delle […] L'articolo Giulia De Lellis, problemi seri alla ...

FIFA 20 : EA è al corrente dei problemi della modalità Carriera - ma ci vorrà del tempo per risolverli : FIFA 20 è arrivato nei negozi solo da pochi giorni (senza considerare il periodo di Accesso Anticipato) e i giocatori hanno già individuato numerosi problemi nella nuova produzione EA Sports, specialmente nella modalità Carriera, al punto che l'hashtag #FixCareerMode è diventato uno dei più popolari su Twitter.Una lunga e dettagliata lista dei problemi che affliggono la modalità è apparsa su Reddit, diventando uno dei thread più letti e popolari ...

La salute della bocca nei pazienti della terza età : “I problemi che riscontriamo oggi derivano dall’assenza di prevenzione” : “Le giornate della salute” sono giunte al decimo appuntamento. L’iniziativa di prevenzione rivolta alla terza età, promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, ed organizzata nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina, sta riscuotendo una notevole partecipazione da parte della cittadinanza. «I cittadini taorminesi ma anche dei centri ...

F1 - Mondiale 2020 : a rischio i GP d’Olanda e del Vietnam? problemi ambientali e di “fibre” : Il Mondiale 2020 di Formula Uno prevede anche la disputa del GP d’Olanda e del GP di Vietnam ma le due nuove gare sono a rischio come ha riportato Sky. Il circuito di Zandvoor si trova in una zona balneare dove la fauna è salvaguardata da leggi speciali e inoltre ci sono questioni legate ai lavori di ampliamento che, sempre secondo le leggi olandesi, non devono superare un determinato impatto di Co2. La prova di Hanoi è invece a rischio ...

Gears 5 : convince sia sul versante tecnico che sulla trama - superati i problemi del precedente : La trilogia originale di Gears of War ha segnato un’epoca, è stato uno dei titoli action più amati e giocati su Xbox 360, e il cambio di generazione sia di console che di studio sembrava aver messo da parte la violenza e i personaggi iconici per dare spazio a una nuova veste, più introspettiva, ma che con il quarto capitolo aveva raffreddato parecchi animi, andando in una direzione che non convinceva. Con Gears 5, la storia prosegue li dove era ...