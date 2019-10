I Fatti Vostri | diretta interrotta Giancarlo Magalli | “Chiudiamo prima”

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox del 2 ottobre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 2 ottobre 2019. Quali saranno i segni più fortunati del giorno? Marte passa in Bilancia. I bambini che nascono in questa settimana avranno un carattere mite e sereno, saranno portati per lo studio della matematica e, da grandi, avranno ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox, 26 settembre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 26 settembre. A quali segni sorrideranno le stelle oggi? Le Previsioni zodiacali di Paolo Fox occupano l’ultimo segmento della trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì. Prima vanno in onda interviste, giochi e rubriche ...

Oroscopo settimanale - Paolo Fox : classifica dei segni a I Fatti Vostri : Oroscopo settimanale di Paolo Fox: previsioni 23-27 settembre Paolo Fox è tornato con l’Oroscopo settimanale a I Fatti Vostri. Il consueto appuntamento con la classifica dei segni si è svolto, come la settimana scorsa, nella puntata del lunedì del programma di Rai2. Giancarlo Magalli e Roberta Morise hanno ascoltato con attenzione i consigli e i suggerimenti dell’astrologo che ha parlato dell’amore, del lavoro, della salute e ...

I Fatti Vostri anticipa la messa in onda alle ore 11 : 05 : I cambiamenti riguardanti il palinsesto di Rai 2, almeno per ora, non accennano a fermarsi.Le ultime modifiche riguardano I Fatti Vostri, il programma di Michele Guardì, che, a partire da domani, giovedì 19 settembre 2019, anticiperà l'orario di messa in onda. Rai 2, nuovo stravolgimento per il palinsesto pomeridiano: Detto Fatto inizierà prima, Nella mia cucina alle ore 14 prosegui la ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 settembre a I Fatti Vostri : le previsioni : Paolo Fox, Oroscopo del 18 settembre 2019: le previsioni su Rai2 Lunedì scorso I Fatti Vostri, il programma ideato e diretto da Michele Guardì, è tornato a far compagnia ai telespettatori di Rai2 dopo la pausa estiva. Unica novità nel cast la presenza di Graziano Galatone al posto di Giò Di Tonno. Uno dei momenti più attesi de I Fatti Vostri è l’Oroscopo di Paolo Fox. Il simpatico astrologo ha appena svelato le previsioni di oggi 18 ...

I Fatti Vostri - riapre la piazza di Guardì : anticipazioni e diretta di lunedì 16 settembre : Il Comitato riapre i battenti della nuova edizione de I Fatti Vostri, l'appuntamento quotidiano col costume, l'attualità e lo spettacolo che torna in onda dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì alle 11.15 su Rai 2, con la regia di Michele Guardì. Segui il liveblogging con Tvblog e rimani connesso per la consueta recensione!prosegui la letturaI Fatti Vostri, riapre la piazza di Guardì: anticipazioni e diretta di lunedì 16 settembre ...

I Fatti Vostri : nuova stagione per il programma di Giancarlo Magalli. New entry Graziano Galatone : Giancarlo Magalli e Paolo Fox A distanza di quasi trent’anni dalla prima volta (l’esordio il 3 dicembre 1990), riapre la piazza più famosa d’Italia. Da questa mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Giancarlo Magalli conduce I Fatti Vostri, su Rai 2 a partire dalle 11.15 fino a trainare l’appuntamento con il Tg2 delle 13.00. nuova edizione, dunque, per il programma quotidiano fatto di attualità, costume, ...

Oroscopo 16 settembre Paolo Fox : previsioni di oggi a I Fatti Vostri : Paolo Fox, Oroscopo lunedì 16 settembre 2019: le previsioni segno per segno Un grande ritorno nel day time mattutino di Rai2. I Fatti Vostri ha riaperto il sipario sull’edizione 2019/20 con un cast tutto riconfermato. A far compagnia ai telespettatori di Rai2 questa mattina sono stati inFatti Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno, carichi e rigenerati dopo la pausa estiva, pronti a regalare intrattenimento al pubblico a casa. ...