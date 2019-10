Huawei Watch GT 2 debutta in Italia al Red Bull Art of Motion 2019 di Matera

Huawei Watch GT 2 è il nuovo smartwatch potentissimo con due settimane di autonomia : Insieme al Mate 30 Pro, Huawei ha deciso di rinnovare la propria linea di smartWatch, lanciando il nuovo Huawei Watch GT 2, il primo alimentato da un processore proprietario Kirin A1. Una novità che consente di introdurre tante novità al già ottimo bagaglio di partenza del Watch GT: innanzitutto si collega via Bluetooth allo smartphone, supporta chiamate fino a 150 metri, consente all’utente di accedere in maniera semplice ...

Huawei Watch GT 2 è lo smartwatch che promette due settimane di autonomia : A Monaco di Baviera Huawei ha annunciato il nuovo Watch GT 2, uno smartWatch di seconda generazione che, come il predecessore, punta sull’autonomia per attirare potenziali acquirenti. Il tempo dichiarato è di due settimane di funzionamento senza ricarica per la versione con quadrante da 46 mm e una settimana nella versione da 42 mm. Ovviamente è un dato da verificare in fase di test, ma se fosse confermato sarebbe notevole. A concorrere ...

Incredibile Huawei Watch GT 2 - che costa anche poco : i dettagli : Ieri 19 settembre è stato anche il turno di Huawei Watch GT 2, il nuovo dispositivo indossabile del produttore cinese, equipaggiato con il processore Kirin A1, maggiormente ottimizzato dal punto di vista energetico. L'indossabile espone un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel, mantenendo il design del suo predecessore nella sostanza delle cose. Ottimo anche per effettuare chiamate, lo smartWatch consente ...

Huawei presenta Mate 30 Pro e Watch GT 2 : Con un evento speciale che si è tenuto oggi a Monaco di Baviera, Huawei ha presentato la nuova serie di smartphone Mate 30, lo smartWatch Watch GT 2 e, a sorpresa, una TV smart. Gli smartphone della nuova serie Mate, che ormai da qualche anno arrivano in autunno a completare la “collezione” inaugurata in primavera con i modelli “P”, quest’anno sono quattro. Il Mate 30 “base”, il Mate 30 Pro, cioè il dispositivo di punta, la versione Porsche ...

Huawei Watch GT 2 è ufficiale : autonomia super e schermo in vetro 3D ad un prezzo "umano" : Due le innovazioni principali: un SoC realizzato in casa, il Kirin A1, e l'impiego di uno schermo in vetro 3D

Non solo Mate 30 : Huawei è pronta a lanciare smart TV - smartband - smartwatch e altro : Nell'evento in programma domani sera a Monaco di Baviera, Huawei dovrebbe presentare anche altri prodotti molto interessanti: TV, smartwatch, smartband e tablet.

Versioni e colorazioni di Huawei Watch GT 2 svelate da numerosi render ufficiosi : A due giorni dalla sua presentazione ufficiale, Huawei Watch GT 2 si mostra in numerosi render con varie colorazioni e cinturini, insieme ad alcune possibili immagini reali.

Huawei Watch GT 2 sarà impermeabile e con varie feature per gli sportivi : Nelle scorse ore Huawei ha fornito una nuova anteprima relativa alle feature su cui potrà contare Huawei Watch GT 2. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Ecco 9 quadranti basati su HarmonyOS a bordo di Huawei Watch GT 2 : Huawei Watch GT 2 svelato da ben 9 brevetti che ci mostrano varie Watch face basate su HarmonyOS. Ecco le immagini e le informazioni finora trapelate sul nuovo smartWatch di Huawei ormai in dirittura d'arrivo.

È ufficiale : Huawei Watch GT 2 arriverà il 19 settembre con chip Kirin A1 : Huawei ha pubblicato un video promozionale confermando che Watch GT 2 verrà annunciato il 19 settembre e che sarà dotato del chip proprietario Kirin A1.

Prossima tappa del sistema operativo Huawei su smartwatch e laptop : le ultime su Harmony : Si torna a parlare del sistema operativo Huawei per capire quali saranno le prossime mosse per l'OS proprietario del produttore cinese. Dopo la sua presentazione, lo scorso 9 agosto, è interessante raccogliere la nuova dichiarazione di Peter Gauden, Senior Product Manager globale di Huawei sull'esperienza software nuova di zecca. Le prospettive, per l'immediato futuro, sono piuttosto rosee e promettenti. Proprio Gauden ha parlato in ...

Huawei lancia due nuovi smartwatch - ma sono per bambini : Da Huawei arrivano due nuovi smartwatch dedicati ai bambini: stiamo parlando di Huawei Children's Watch 3s e Huawei Children's Watch 3X

IFA 2019 potrebbe regalarci Huawei Watch GT 2 e la nuova gamma Michael Kors Lexington : A IFA 2019 potrebbero essere svelati nuovi smartWatch, tra cui Huawei Watch GT 2 e la nuova gamma Michael Kors Access Lexington: ecco le immagini e le indiscrezioni trapelate in queste ore.

Gli attuali smartwatch Huawei potrebbero essere aggiornati a HarmonyOS : La notizia non è ufficiale, ma è possibile che l'attuale gamma di smartwatch Huawei che utilizza LiteOS venga aggiornata a HarmonyOS.