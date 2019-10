Huawei Mate 30 Pro abilitare multischermo modalità schermo diviso in due

Come registrare lo schermo su Huawei Mate 30 Mate 30 Pro : La registrazione dello schermo sarà molto utile ogni volta che realizzi video tutorial o desideri registrare il gameplay da condividere con i tuoi amici.

Google chiude anche le scorciatoie : niente app sull'Huawei Mate 30 : Google chiude anche la porta di servizio. Sul Mate 30, il primo dispositivo di Huawei senza le app di Big G, non sarà possibile installare Maps e Gmail neppure utilizzando soluzioni “artigianali” per aggirare il blocco. Il blocco che si poteva aggirare Dopo l'iscrizione di Huawei nella lista nera della Casa Bianca, il Mate 30, lanciato a settembre, è sprovvisto delle app di Gmail. È quindi uno smartphone, ma anche un messaggio: pur non essendo ...

EMUI 10 beta con Android 10 inizia a farsi largo su Huawei Mate 20 e Nova 5T : Proseguono i lavori di perfezionamento dell’aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 e la versione beta dell’update, già rilasciata per gli utenti cinesi, si appresta ad arrivare anche nelle Filippine. Ricordiamo che il colosso cinese ha avviato le registrazioni per aderire al programma di beta testing di EMUI 10 in vari Paesi e pare che le operazioni stiano procedendo spedite. Per quanto riguarda le ...

Huawei Mate 30 Pro la migliore fotocamera su smartphone : La migliore fotocamera su smartphone è Huawei su Mate 30 Pro - Nella sua recensione della fotocamera posteriore del Mate 30 Pro, DxOMark gli ha dato un punteggio di 131 per le foto e un punteggio di 100 per i video per un punteggio complessivo di 121

LZPlay chiude : diventa più difficile installare le Google Apps su Huawei Mate 30 Pro : Nei giorni scorsi, a poche ore dalla presentazione di Huawei Mate 30 Pro, che in seguito al ban negli USA non può utilizzare le Google Apps, era comparso in Rete un metodo molto semplice, basato su un’applicazione pubblicata dal sito LZPlay.net. In pochi minuti è possibile, installando un semplice APK, ottenere le applicazioni Google e utilizzarle senza alcun problema sul flagship Huawei. A quanto pare però la cosa non è andata a genio a ...

Chiusa la scappatoia per i Huawei Mate 30 con i servizi Google - stop LZ ZPlay : Una controversa partenza quella dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, non c'è che dire: i due top di gamma presentati lo scorso 19 settembre senza servizi Google e Play Store sono, per il momento, commercializzati solo in Cina ma pure gli esperti avevano già trovato una scappatoia per garantire sui device tutti gli strumenti di Big G, compreso il Play Store, grazie a LZPlay. Ebbene, proprio questa strada è stata brutalmente interrotta. John Wu, ...

Su Huawei Mate 30 Pro debutta Smart Travel - l’assistente di viaggio della EMUI 10 : Huawei ha avviato il rollout di una nuova funzionalità per il recentissimo Mate 30 Pro. Si tratta di Smart Travel, che intuitivamente consiste in un assistente di viaggio. Questa sarà preinstallata sulla EMUI 10 e sarà consegnata tramite un aggiornamento software tra le mani di chi già utilizza la UI cinese in versione 10. Smart Travel di Huawei si occupa di facilitare l’utente nei preparativi per il viaggio, raccoglie i dettagli del volo, ...

Una pietra su EMUI 9 per Huawei Mate 10 Lite - cosa dice l’azienda : Perdete ogni speranza possessori di Huawei Mate 10 Lite ancora in trepidante attesa dell'EMUI 9 a bordo del loro telefono. Sarà meglio per voi, per non finire disillusi rispetto ad un passaggio che, in ogni caso, non arriverà mai. La domanda sembra banale ai più ma evidentemente non per tutti. Sono in molti a credere, in effetti, che il Huawei Mate 10 Lite sia meritevole, ancora, di update software più recenti. Chiaro che non si punti alla ...

Il software per installare i servizi Google su Huawei Mate 30 potrebbe essere pericoloso : Torniamo ad occuparci degli smartphone della serie Huawei Mate 30 ed in particolare di una procedura per installare le app e i servizi di Google molto facilmente di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Ebbene, pare che tale procedura sia piuttosto pericolosa, così come del resto ipotizzabile se si considera che è basata su un software non ufficiale di Google, in quanto per funzionare richiede da parte dell’utente la concessione dei ...

Le vendite della coppia Huawei Mate 30 partono col piede giusto : è subito un successo in Cina : Il lancio cinese della serie Huawei Mate 30 promette molto bene: grazie a sconti di lancio fino al 40% gli smartphone hanno fatto guadagnare all’azienda più di 64 milioni di euro solamente nel primo minuto sul sito VMail.com. Il modello 5G arriverà solamente a novembre ma vendere Huawei Mate 30 a circa 513 euro invece che a 799 è stata una mossa che non poteva che avere questo risultato. Nonostante ciò il modello base è ancora disponibile ...

Lo sconto del 35% fa andare a gonfie vele le vendite degli Huawei Mate 30 : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro fanno registrare incassi da oltre 64 milioni di euro in un solo minuto in Cina: riuscirà Huawei a strappare la prima posizione a Samsung sul mercato globale? L'articolo Lo sconto del 35% fa andare a gonfie vele le vendite degli Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro : Installare Google Play Store su Huawei Mate 30, Mate 30 Pro la guida uso smartphone per Installare Google Play Store su Huawei

Occhio alle offerte no IVA Mediaworld fino al 29 settembre : sconti Huawei Mate 20 Lite - iPhone XR e non solo : Parte con il botto questo weekend di fine settembre con il via alle offerte no IVA di Mediaworld. La catena di elettronica ha deciso di scontare molti dei suoi prodotti dell'imposta fiscale e di fatto si potranno cogliere una serie di occasioni per diversi brand, soprattutto nel settore smartphone. Vanno dunque chiarite le modalità della promozione così come i suoi tempi di validità. Le offerte no IVA Mediaworld saranno disponibili sia oggi ...