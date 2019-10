His Dark Materials | ecco il nuovo trailer della nuova serie tv

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primocompleto di His, latv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questoadattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente diversi. Come si vede nella clip di anticipazione ad animare questaproduzione sono attori del calibro di James McAvoy, Ruth Wilson, Lin Manuel Miranda ma soprattutto la giovanissima Dafne Keen, che già aveva sorpreso tutti come la figlia di Wolverine nel film Logan. Ambientata in un universo alternativo in cui ogni essere umano è affiancato da un animale chiamato daimon, personificazionesua anima, la storia segue le vicende di uno ...

