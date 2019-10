Harry | l' attacco alla stampa pianificato sin da marzo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Elisabetta Esposito L'del Principenon è stato estemporaneo nei giorni scorsi, ma: la Regina Elisabetta II ne era a conoscenza L’da parte del Principeè statoda mesi. È quando riporta l’Express, che afferma come il sito scelto dal duca di Sussex per accusare il Mail on Sunday - responsabile di aver pubblicato una lettera privata di Meghan Markle al padre Thomas - sia stato registrato già ae Meghan hanno fatto causatestata per violazione della privacy e per aver omesso alcuni passaggi. La testata smentisce di aver alterato la missiva e ritiene che la sua pubblicazione sia stata in linea con una notizia che stava trattando da tempo. In questi giorni, si sono diffuse alcune ipotesi circa la scelta del Principe - che ha anche tirato in ballo il rapporto dei media con la madre ...

infoitcultura : Harry non ha avvisato William e Carlo del suo attacco alla stampa - infoitcultura : 'Meghan vittima dei tabloid come mia madre Diana', il durissimo attacco di Harry alla stampa inglese - irenelasagna : RT @RaiNews: Durissimo attacco del principe #Harry alla stampa britannica -