Guardiani della Galassia Vol 2 film stasera in tv 4 ottobre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019)Vol 2 è ilin tv venerdì 42019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, curiosità e dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVVol 2in tv:La regia è di James Gunn. Ilè composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria, Stephen Blackehart.Vol 2in tv:Al ritmo di una nuova galattica raccolta di canzoni, l’Awesome Mixtape #2,Vol. 2 narra nuove e incredibili avventure deiattraverso le profondità dello spazio cosmico. I ...

AdanReadken : @righidegan Per certi versi si, alcuni, gli altri sono tremendi. Anche l'intrattenimento bisogna saperlo fare, e a… - cineblogit : Stasera in tv: 'Guardiani della Galassia Vol. 2' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Guardiani della Galassia Vol. 2' su Italia 1 -