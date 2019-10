Golf in Piazza | la città di Roma si prepara all’evento di Piazza di Siena che precede

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Domenica 6 ottobre dalle 10 alle 18disi trasformerà in un “green” per un evento gratuito e aperto a tutti in vista del 76° Open d’Italia. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della sfida Usa-Europa Le bellezze disullo sfondo, il sorriso dei bambini a colorare una festa dello sport e la magia dela rendere speciale l’appuntamento cherà il 76° Open d’Italia. Con “in” domenica 6 ottobre (dalle ore 10 alle 18)di(Villa Borghese) è pronta a trasformarsi in un “green” per il terzo evento 2019 della “Road to Rome 2022”, la marcia di avvicinamento verso l’edizione italiana della Ryder Cup che, tra tre anni, andrà in scena al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (). “in” – Evento gratuito, aperto a tutti e patrocinato dal Comune di, che permetterà a chiunque lo vorrà, grandi e ...

