Gli scimpanzé-parlamentari di Banksy valgono 11 | 1 milioni di euro | l' opera battuta

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I-scimpanzé dipiù di 11,1di. È questa la cifra alla quale è stato venduto “Devolved Parliament”, il quadro dell’artista di cui non si conosce il volto. A far volare le quotazioni le ultime novità sulla Brexit. Il dipintoè battuto a Londra da Sotheby’s alla cifra record di 9,8di sterline, ovvero 11,1di, dopo uno scontro di 13 minuti tra 10 diversi potenziali acquirenti.L’, del 2009, raffigura la Camera dei comuni britannica con i deputati che sono tutti degli scimpazé. L’enorme quadro, di quattro metri e mezzo per due e mezzo, era stato inizialmente chiamato “Question Time” e poi ribattezzato “Parlamento devoluto”, cioè a dire in regressione. Visualizza questo post su Instagram. Devolved ...

