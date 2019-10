GIORGIO SQUINZI Era rimasto il ragazzo che raccolse la borraccia di Fausto Coppi

Morte di GIORGIO SQUINZI - rinviata Brescia-Sassuolo : il recupero si giocherà il 18 dicembre : È stata rinviata al 18 dicembre alle ore 20.45 la sfida Brescia-Sassuolo, valida per la settima giornata di serie A e inizialmente programmata per domani, venerdì 4 ottobre. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha accolto la richiesta del Sassuolo dopo la scomparsa patron Giorgio Squinzi.

GIORGIO SQUINZI e l'epopea del ciclismo a cubetti : Non avesse bucato tre volte in dodici chilometri la sensazione è che quel trio sarebbe stato un quartetto. Un quartetto d'archi in bicicletta, una marcia trionfale campestre. Non avesse bucato tre volte in dodici chilometri Franco Ballerini si sarebbe risparmiato un po' di gonfiore al fegato, forse

Morte GIORGIO SQUINZI - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

È morto GIORGIO SQUINZI - ex Presidente Confindustria : Giorgio Squinzi è morto oggi pomeriggio a Milano. L'ex Presidente di Confindustria (dal 2012 al 2016) è spirato all'Ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da due settimane, dopo aver a lungo combattuto contro il cancro. Squinzi era l'amministratore unico della Mapei Spa, società leader mondiale nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia che suo padre, Rodolfo Squinzi, fondò nel 1937.Classe 1943, Squinzi era ...

GIORGIO SQUINZI/ Addio a un campione dell'economia reale e della solidarietà : GIORGIO SQUINZI è morto ieri all'età di 76 anni. Se ne va un imprenditore campione dell'economia reale che ha creduto nella solidarietà

Addio a GIORGIO Squinzi. Dalla Mapei a Confindustria in sella alla globalizzazione : Prima di diventare un colosso la Mapei era nata come “Materiali ausiliari per l'edilizia e l'industria”. Era il 1937 e c'erano tre operai e un fondatore, un po' capo, un po' contabile, un po' operaio anch'esso, Rodolfo Squinzi, com'era prassi nell'Italia di allora. Per decenni aveva continuato così,

GIORGIO SQUINZI è morto : biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei : Giorgio Squinzi è morto: biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei Si è spento nella giornata di mercoledì 3 ottobre 2019 Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei, ex presidente di Confindustria, patron del Sassuolo. L’imprenditore aveva una lunga malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere, ed è morto all’ospedale San Raffaele di Milano: aveva 76 anni. Andiamo a scoprire chi era nel seguente profilo biografico. ...

