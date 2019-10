Ginnastica - Mondiali 2019 : qualifiche - risultati e classifiche prima giornata. Cina sugli scudi - De Jesus e Derwael al top : A Stocccarda (Germania) è andata in scena la prima giornata di qualificazioni femminili dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Sono scese in pedana le prime sei suddivisioni, domani toccherà alle ultime sei per definire così il quadro delle nove formazioni ammesse alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e delle qualificate alle varie finali di questa rassegna iridata. CONCORSO A SQUADRE – Cina al comando con 169.161 punti, le asiatiche hanno ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : sesta suddivisione. Cina di un altro Pianeta - Liu Tingting e Li Shijia da brividi. Il Canada si difende : Cina letteralmente stellare nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le asiatiche sono scese in pedana a Stoccarda e hanno subito dimostrato tutto il loro valore con una prova di assoluto spessore tecnico, degna di una squadra bronzo iridato in carica. Le ragazze in rosso hanno fatto la differenza nei primi tre attrezzi: al volteggio hanno portato dei doppi avvitamenti (grande novità, 43.265 di parziale), alle parallele ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Francia stellare - la gara perfetta! De Jesus incontenibile - Romania fuori dalle Olimpiadi! : La gara perfetta, quella in cui non sbagli niente e fai tutto bene. La Francia è stata letteralmente divina nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, ha portato a casa 12 esercizi di assoluto spessore e ha chiuso la prova con un eccezionale 166.713: primo posto nella parziale classifica a squadre con cinque punti di vantaggio sulla Germania (161.897) e pass ipotecato per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (l’ufficialità ...

VIDEO Yeo Seo-jeong - volteggio da favola ai Mondiali di Ginnastica : Rudi e doppio avvitamento - super 14.766 : Fantasmagorica prestazione di Yeo Seo-jeong ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, la sudcoreana ha strabiliato tutti al volteggio durante il turno di qualificazione: un Rudi magistrale e un doppio avvitamento di qualità hanno permesso alle 17enne di ottenere la media di 14.766 e di issarsi in testa alla classifica di specialità, candidandosi per una medaglia alla tavola nel nome del papà che su questo attrezzo fu argento alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quarta suddivisione. Yeo Seo-jeong da brividi al volteggio - la figlia d’arte vola a 14.766 : Yeo Seo-jeong era la ragazza più attesa della quarta suddivisione delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e ha mantenuto le premesse. La figlia di Yeo Hong-chul, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha incantato tutti alla tavola: magnifico Rudi in apertura (14.933), preciso doppio avvitamento come secondo salto (14.600) e media di 14.766 per la 17enne sudcoreana che è balzata al comando della classifica ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : la formazione dell’Italia per le qualifiche - i quartetti delle azzurre. Le Fate per il pass olimpico : Sabato 5 ottobre, ore 09.00. L’Italia è pronta per disputare il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la squadra femminile scenderà in pedana a Stoccarda (Germania): le azzurre, inserite nella sesta suddivisione (la prima di giornata), incominceranno la loro avventura al corpo libero. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Elisa Iorio saranno impegnate su tutti gli attrezzi mentre Alice D’Amato e Desiree ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : terza suddivisione. Germania fallosa - Seitz e compagne davanti al Belgio per sei decimi. Basterà per le Olimpiadi? : La Germania non incanta nel turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica nonostante il sostegno del fantastico pubblico che ha gremito la Hanns-Martin Schleyer Halle di Stoccarda. Le padrone di casa hanno totalizzato 161.867 punti e sono riuscite a issarsi momentaneamente al comando della classifica a squadra sopravanzando il Belgio per appena sei decimi (161.238) ma si tratta di un risultato al di sotto delle possibilità ...

11.02 Il Belgio incomincia col 12.766 di Brassart al corpo libero (4.6 il D Score). Ora tocca a Daveloose, poi Derwael. 11.00 Le ragazze si sono presentate alle giurie, minuti di riscaldamento agli attrezzi e poi incomincerà la seconda suddivisione. 10.57 Il solito ingresso alla Usain Bolt delle giamaicane. Jamaica's entrance tho #Stuttgart2019

Ginnastica - Mondiali 2019 : prima suddivisione. L’Ucraina delude - l’Australia si porta in testa! Bachysnka e Varinska in crisi : A Stoccarda (Germania) sono ufficialmente incominciati i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, prima giornata riservata alle qualificazioni femminili che si completeranno domani con l’assegnazione di nove pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad aprire le danze sono state Ucraina e Australia in una prima suddivisione che ha riservato delle importanti sorprese: tutti si aspettavano un exploit della compagine europea, data in grande ...

10.34 Alle ore 11.00 inizierà la seconda suddivisione. Ci sarà il Belgio di Nina Derwael, Campionessa del Mondo alle parallele! Appuntamento imperdibile. Ci aggiorniamo tra circa un quarto d'ora. 10.32 In questa suddivisione non sono arrivati grandi punteggi individuali. La dominicana Yamilet Pena Abreu guida al volteggio con 13.499, alle parallele primeggia l'Ucraina Diana

10.09 Ora l'Australia alle parallele, l'Ucraina cercherà di rimontare 2.3 punti al volteggio per chiudere almeno davanti alle aussies. 10.08 Australia al comando ccon 117.946, Ucraina seconda con 115.663.ù 10.07 Bachynska strappa un discreto 13.233. Si è conclusa la seconda rotazione. 10.05 Vediamo cosa saprà fare Bachynska al quadrato ma la situazione sembra compromessa per la

09.47 Ora la terza rotazione: Australia al volteggio, Ucraina al corpo libero dove c'è bisogno di una riscossa. 09.46 Australia davanti a metà gara con 76.948, Ucraina ferma a 76.664 dopo una rotazione da incubo alla trave. 09.45 Non eccelle nemmeno Varinska, 12.966 sui 10 cm. 09.43 Attendiamo il punteggio di Diana Varinska, si concluderà così la seconda rotazione. 09.41 Cade anche

La presentazione della giornata – La starting list Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi venerdì 4 ottobre va in scena la prima giornata di qualificazioni femminili: a Stoccarda (Germania) incomincia la rassegna iridata, si inizia a fare sul serio e si entra nel vivo anche perché il turno eliminatorio mette in palio nove pass per le

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara : oggi venerdì 4 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si alza il sipario con la prima giornata di qualificazioni femminili. L’Italia sarà impegnata nella giornata di domani e osserverà da vicino le avversarie dirette per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi vedremo all’opera squadre di rilievo come il Belgio di Nina Derwael, la Francia di Melanie De Jesus, ...