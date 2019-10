“Giampaolo via dal Milan?” | il tecnico rossonero risponde così

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un po’ cosi’. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan e’ al di sopra degli interessi individuali”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo, intercettato all’uscita di Milanello da ‘Le Iene’ di Italia 1. Il Milan sta attraversando un momento negativo, l’inizio di stagione è stato veramente horror, sono arrivate solo due vittorie nelle sfide contro Verona e Brescia, poi solo delusioni per ultima quella in casa contro la Fiorentina. Giampaolo si gioca la panchina, contro il Genoa non sono ammessi passi falsi. LEGGI ANCHE –> ...

