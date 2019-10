Giampaolo | “La squadra credeva e crede nelle mie idee Ci siamo confrontati”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’allenatore del Milan,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, in programma domani alle 20.45. Per le sorti del tecnico si tratta di una partita decisiva. E’ fondamentale fare punti dato il momento disastroso dei rossoneri. Sul tema ha dichiarato: “La partita di domani decisiva per il mio futuro? Non bisogna ragionare sull’io, ma sul noi. Domani è importante per il Milan. Gli interessi individuali non contano nulla. Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori. Chi pensa che se ne fregano si sbaglia. Abbiamo analizzato i nostri errori, ciconfrontati. Abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per superare il momento difficile. Cosa gli ho detto? Quello che cidetti resta tra noi”. Lanon è tutta da buttare: “Dopo quattro sconfitte in sei partite è normale che sia tutto nero. ...

