Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Potrebbe sembrare alprematuro parlare dididelS11 già in questo ottobre: eppure alcune rivelazioni fresche di giornata vorrebbero l'evento di presentazione già fissato nel prossimo mese die dunque pure in linea con la pianificazione di altri lanci della stessa serie negli anni passati. Chi ha fornito per prima lo scoop della presentazione delS11 il prossimo, più esattamente il giorno 18? Il ben noto sito SamMobile riporta da pochi minuti la notizia davvero bomba ma fa sapere pure che la fonte anonima dalla quale previene l'indiscrezione non può dirsi autorevole al 100%. Quello che gioca a favore della verosimiglianza di questo appuntamento è che il produttore spesso ha scelto proprioper l'della sua gamma premium non ci sono particolari motivi per credere in un cambio di rotta. Anche se il ...

siwel44it : RT @MassDei: #Piazzapulita La sig.ra Gabriella adotta due bimbi, un congolese ed una etiope. I bimbi diventano, per adozione, cittadini it… - OptiMagazine : Già la data di uscita per il Samsung Galaxy S11 il 18 febbraio? Quanto ne sappiamo - barbaragagliar8 : RT @MassDei: #Piazzapulita La sig.ra Gabriella adotta due bimbi, un congolese ed una etiope. I bimbi diventano, per adozione, cittadini it… -