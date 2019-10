George Papadopoulos | Renzi usato da Obama contro Trump | lo scandalo 007 gli costerà

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019)è un personaggio chiave del Russiagate. Per il suo ruolo dentro il comitato consultivo per la politica estera nella campagna elettorale di Donaldalle presidenziali del 2016. Per aver reso all’Fbi dichiarazioni false a fine 2017 divenendo centrale nella maxi-inchiesta portata avanti dal procuratore speciale Robert Muelleril presidente americano. Per essere stato il primo condannato del Russiagate, per cui è stato in carcere. In un’intervista alla Verità, il teste chiave dell’inchiesta parla dell’Italia e dei rischi per Matteodi quanto potrebbe emergere sulla genesi del Russiagate.racconta che lavorava al London centre of international law practice (Lcilp) quando gli arrivò la chiamata dello staff di, e ricorda che gli venne consigliato un viaggio verso Roma, alla Link ...

